周杰倫概念股｜巨星傳奇首掛升三成　一手帳面最多賺750元 (更新)

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（6683），今日首日掛牌，開報5.75元，較發售價4.25元，高出1.5元或35.3%。以每手500股計算，不計手續費，一手賬面至少賺750元。

該股現報5.43元，升27.7%，仍較發售價高。

周杰倫概念股｜ 暗盤每手賬面賺625元

巨星傳奇周三（12日）收市後有暗盤交易。輝立暗盤成交高見5.66元，新造5.5元，較發售價4.25元高29.4%，若不計手續費，每手賬面賺625元；富途暗盤一度升至5.93元，最新報5.59元，較發售價高31.5%；耀才暗盤則報5.5元，較發售價高29.4%。