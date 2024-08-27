周生生半年少賺36%減派息 稱經濟淡風凜冽刺骨

次季內地與港澳同店銷售跌 24%

周生生指，今年首季香港及澳門珠寶業務錄同店銷售增長上升4%；惟內地的同店銷售增長則自去年的高基數下跌9%。踏入3月、4月，金價在強烈的經濟淡風中飆升，以致到了第二季度底香港及澳門的同店銷售增長與內地的同店銷售增長同樣錄得24%的跌幅。

「堅信一定能安渡難關」

展望下半年，集團指在過去近兩個月市場受凜冽刺骨的經濟淡風衝擊的形勢，已然明顯，周生生必須準備長期抵禦。集團優勢在於自營店營運模式、對產品設計和工藝的注重而著稱、以及透過革新追求效率。周生生將繼續優化分店網絡，對於開設新店會嚴選進行，並已為多家現有分店進行大型翻新工程，以更新及強化品牌形象。透過產品創新，集團將透過現有品牌擴闊產品款式，並推出切合顧客需求的新系列，並通過經營全渠道銷售，一直在減少對庫存的需求。周生生指，所有的店舖皆是自營模式，均朝著同一方向而努力，「我們堅信一定能安渡難關。」