周生生與支付科技公司Nuvei合作，擴展全球化業務。

周生生全通路業務整合副總監Fai Leung(梁總監)表示，集團近年積極進行全球化擴張，業務已覆蓋新加坡、馬來西亞、澳洲、北美等地，為避免香港支付模式限制海外市場，因此急需尋求支援海外當地支付的平台進行合作。考慮到Nuvei提供廣泛支付選項，匹配集團全球化業務需求，因此選擇進行合作。他表示，此舉有助大幅減低集團面對的全球支付障礙。

近年跨境電商已成為全球經濟發展新亮點，電子支付的需求亦愈來愈大，周生生(0116 )作為香港知名零售品牌近年亦積極推動數碼化，為推動國際業務發展，早前便宣布與支付科技公司Nuvei進行合作，選擇其全球支付平台，以推動品牌全球業務增長。

據了解，Nuvei服務涵蓋200+市場、同時提供150+貨幣及 750+本地支付方式，不過Nuvei銷售總監Alvin Chan就表示，Nuvei不單止作為支付平台，同時可以提供一整套支付數據分析，其中包括支付行為數據、交易成功率圖表等數據，從而方便企業制訂營銷計劃，進行業務拓展。

嚴格安全準則應對安全問題

提及跨境電商，支付安全問題一直備受關注，而金融珠寶作為敏感行業，交易往往受到各地政府對「反洗黑錢」以及「恐怖主義」的相關監管。對此，Alvin Chan表示，Nuvei嚴守PCI DSS(支付卡產業資料安全標準)、GDPR標準(歐盟通用資料保護規則)，同時採用端到端加密與 AI 實時風控，確保高單價珠寶交易安全，同時符合各地法規要求。