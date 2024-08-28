呷哺呷哺半年盈轉虧 稱內卷加劇 關閉餐廳錄逾2億減值

呷哺呷哺(520)公布6月底止半年虧損2,734億元(人民幣，下同)，去年同期賺212萬元；收入239.45億元，跌15.9%，其中呷哺呷哺銷售額減少4 .6%，至13.131億元，湊湊銷售額挫28 .3%，至10.045億元。集團上半年每股虧損26.22分；停止派發中期息。

集團指，業績由盈轉虧主要由於整體市場大環境消費呈疲軟態勢且消費降級，餐飲市場競爭激烈導致餐飲客流到店意願低迷，使下屬品牌營收下降；預計要關閉及持續虧損餐廳，上半年計提相關減值損失約為2 .03億元。

新開設 41 間呷哺 關閉 48 間

截止6月底，集團全球共運營1,072間餐廳，包括內地1,051間餐廳及其他市場21間餐廳。上半年新開設41間呷哺呷哺餐廳，均為內地新開設餐廳；新開11間湊湊餐廳，其中內地新開設9間，於香港新開設1間，於台灣新設1間。此外由於商業原因，上半年集團關閉合共48間呷哺呷哺餐廳、合共23間湊湊餐廳及合共7間趁燒餐廳。