呷哺呷哺半年盈轉虧 稱內卷加劇 關閉餐廳錄逾2億減值

呷哺呷哺(520)公布6月底止半年虧損2,734億元(人民幣，下同)，去年同期賺212萬元；收入239.45億元，跌15.9%，其中呷哺呷哺銷售額減少4 .6%，至13.131億元，湊湊銷售額挫28 .3%，至10.045億元。集團上半年每股虧損26.22分；停止派發中期息。
集團指，業績由盈轉虧主要由於整體市場大環境消費呈疲軟態勢且消費降級，餐飲市場競爭激烈導致餐飲客流到店意願低迷，使下屬品牌營收下降；預計要關閉及持續虧損餐廳，上半年計提相關減值損失約為2 .03億元。
新開設41間呷哺 關閉48間
截止6月底，集團全球共運營1,072間餐廳，包括內地1,051間餐廳及其他市場21間餐廳。上半年新開設41間呷哺呷哺餐廳，均為內地新開設餐廳；新開11間湊湊餐廳，其中內地新開設9間，於香港新開設1間，於台灣新設1間。此外由於商業原因，上半年集團關閉合共48間呷哺呷哺餐廳、合共23間湊湊餐廳及合共7間趁燒餐廳。
冀實現下半年全店盈利目標
呷哺呷哺指，今年是機遇與挑戰並存的一年，將不斷優化商業模型，逐步退出老舊商圈大面積餐廳，決定關閉因宏觀經濟環境變化，造成原優質商業體退化至與我集團品牌定位不再匹配的餐廳，實現下半年全店盈利的目標。集團又指，未來會提升品牌在國際的曝光度，呷哺集團於今年6月開出首家台灣湊湊門店，並通過在Facebook、Instagram等平台上發佈品牌資訊、美食圖片和優惠活動等內容，吸引當地消費者的關注和參與，提升品牌曝光度和互動性。
主動降價 發展新質生產力
集團又提到，上半年餐飲業內卷加劇，降價促銷、團購優惠套餐等活動層出不窮。與此同時，租金、人工成本、食材成本等各項成本也在不斷上漲，餐飲企業的利潤空間受到進一步擠壓，經營壓力倍增。消費者對於餐飲消費更加理性和謹慎。從人均消費方面來看，近年來餐飲行業的人均消費也呈現下滑態勢。呷哺呷哺指，會順應時代消費需求，始終堅持以消費者為中心，堅守品質的同時主動降價，不斷強化產品創新、積極拓展外賣管道，以此作為未來高品質發展的新質生產力。