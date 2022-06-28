品牌業績｜NIKE業績優於預期 新財政年度料有低雙位數增長

美國運動品牌耐克（NIKE）公布財政年度第四季業績，收入及盈利均優於市場預期。儘管中國實施了新冠疫情相關的封控，美國的消費環境亦嚴峻，然而整體運動鞋和運動服裝需求在第四季度基本保持不變。運輸成本上升及貨運時間增加等挑戰仍然存在。

NIKE預期，新財年第一季度收入將與去年持平或略升，全年收入扣除貨幣因素可望有低雙位數的增長。截至2022年5月31日年度，NIKE收入上升5%至467億美元，純利上升6%至60億美元。

NIKE在截至5月31日止年度的第四季度收入下降1%至122億美元，扣按除貨幣因素則上升3%，NIKE Direct收入增加7%，扣除貨幣因素後增幅為11%，其中新興及東亞市場（EMEA）增長達25%，亞太區及拉丁美洲增長43%，北美增長5%，部份為大中華地區的倒退所抵銷。NIKE在大中華區錄得收入15.6億美元，按年下跌19%，扣除貨幣因素跌20%。

第四季度毛利率下降80個百分點至45%，主要是由於大中華區的老舊產品庫存增加和貨運和物流成本高昂，而部分被定價策略、匯率的正面影響及NIKE Direct利潤率擴張所抵銷。

NIKE 大中華區收入按年跌 19%

首席財務官 Matthew Friend 表示，耐克將海運成本上升、產品成本增加、供應鏈投資和更高水平的降價因素納入其預測。

在與分析師的電話會議上，他表示公司在進入新財年時「樂觀」，整體生產已超過疫情前的水平，庫存亦進入其最大的市場。