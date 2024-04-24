唐家成接替史美倫任港交所主席

港交所(388)今舉行2024年股東周年大會，董事會並委任唐家成將接替史美倫出任港交所主席，有關委任有待香港特別行政區行政長官書面核准。

繼政府委任陳健波和任景信，和再度委任周胡慕芳以及股東重新選任聶雅倫、張明明及張懿宸為董事後，若干委員會已委任新成員，有關委任即時生效。

唐家成就其擔任董事會主席和一系列董事委員會主席職位收取2024/2025年度非執行董事袍金合共455萬元。

將為董事會高級顧問

另外，史美倫女士將為董事會高級顧問，任期由2024年4月25日至2025年4月24 日，以及續出任港交所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。