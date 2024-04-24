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財經
2024-04-24 19:24:25

唐家成接替史美倫任港交所主席

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唐家成接替史美倫任港交所主席

唐家成將接替史美倫出任港交所主席，收取2024/2025年度非執行董事袍金合共455萬元。(資料圖片)

港交所(388)今舉行2024年股東周年大會，董事會並委任唐家成將接替史美倫出任港交所主席，有關委任有待香港特別行政區行政長官書面核准。
繼政府委任陳健波和任景信，和再度委任周胡慕芳以及股東重新選任聶雅倫、張明明及張懿宸為董事後，若干委員會已委任新成員，有關委任即時生效。
唐家成就其擔任董事會主席和一系列董事委員會主席職位收取2024/2025年度非執行董事袍金合共455萬元。

將為董事會高級顧問

另外，史美倫女士將為董事會高級顧問，任期由2024年4月25日至2025年4月24 日，以及續出任港交所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。

唐家成接替史美倫任港交所主席

史美倫強調香港「背靠中國、聯通世界」基石不會改變，寄語新任主席需要推動港交所國際化。(中新社)

資料顯示，唐家成現年69歲，自去年4月起擔任獨立非執行董事，過去曾任證監會主席、港鐵(066)獨立非執行董事、國泰航空(293)代表香港特別行政區政府出任觀察員等等。
史美倫則完成6年董事任期，她對傳媒指，過去本地經濟、國際地緣政治挑戰，如今已走出困境，已見回暖跡象，包括近兩個月港股成交有上升，今日有近1,300億元成交。強調香港「背靠中國、聯通世界」基石不會改變，寄語新任主席需要推動港交所國際化。

史：最深刻為30年前H股在港上市

史美倫續稱，任內最深刻的事件為30年前H股在港上市，帶動中港加深合作，為互聯互通定下基礎。她對於「新股通」最終未能於任內推出並不遺憾，認為很多事情並非能夠一步到位，需要一步一步進行。

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