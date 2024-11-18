唐家成：香港繼續連接中國與世界 不少海外投資者很感興趣

唐家成表示，最近到訪倫敦及沙特阿拉伯，不少投資者對香港很感興趣，相信當他們了解內地最近推出的政策，自然會到香港投資。（港台圖片）

港交所主席唐家成表示，對內地9月底推出多項支持經濟政策有信心，指出支持經濟的信息由國務院下達，自9月底公布後，不同部委提出不同建議，相信會不停有很多動作及計劃推出。

最近兩個月港股平均每日成交多次刷新紀錄

唐家成接受媒體訪問時又表示，他擔任主席的「促進股票市場流動性專責小組」提出不少建議，很多正在推進，交易所與證監會有一個定期的工作小組進行研究，包括短期、中期及長期建議。他提到，去年港股平均每日成交約1000億元，最近兩個月多次刷新紀錄，平均每日成交達1500至1600億元，特朗普當選新一任美國總統後，日均成交曾升至2000多億元，可以說市場活動回來了，當然不是完全因為股市流動性小組的工作，但絕對有幫助。