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財經
2024-07-11 16:00:00

唐順興拓展預製菜市場　首進泰國市場賣乳鴿

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左至右：惠州順興食品總經理唐展曜、唐順興家禽（香港）總經理唐振峰、唐順興家禽（香港）副總經理唐朝鵬

左至右：惠州順興食品總經理唐展曜、唐順興家禽（香港）總經理唐振峰、唐順興家禽（香港）副總經理唐朝鵬

唐順興公司舉行傳媒午宴，唐順興家禽（香港）總經理唐振峰表示，現時公司為全港最大冰鮮家禽供應商，公司亦集「一條龍」全產業鏈未來希望拓展預製菜市場。今年初公司亦首度進軍泰國市場，售賣乳鴿等家禽。

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唐順興亦供應內地Costco部分菜品

內地近年加快產業升級，更著重於製造業等實業，令預製菜市場加速發展，唐振峰稱，唐順興亦因應需求，於河南建立預製菜市場基地，以配合發展。他指，內地亦有不少商家正採用其產品，「內地超市好似Costco、Walmart都有入我哋貨。」

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唐振峰指，公司正研發多種新口味，以迎合市場。他舉例，南北方對雞隻要求都有所不同，「香港人鐘意嫩口，鹽焗雞會好賣啲，同埋乳鴿產品；內地就鐘意肉質實淨嘅雞。」同時，年初起唐順興亦衝出中國，進軍東南亞的泰國市場，唐振峰說，首引入熟雞、乳鴿、鵝等到泰國市場，暫時反應不俗。

本港零售市場亦受「北上消費」等影響

對於本港零售市場，唐振峰表示，唐順興在香港現有8間分店，除為「唐順興」品牌，亦一同營運「唐心」燒味店。不過，他稱本地經濟不景，加上上水、粉嶺等北區的分店受到「北上消費」影響，故公司零售方面於未來會集中部署其他渠道，「線下零售一定有影響，抗壓力較多，嚟緊會做多啲中小企線上業務，（中小企）防守性較大，即使茶餐廳都可以成為我哋客人。」而為增加中小企線上業務範疇，唐順興亦推出自家App，以方便中小企商家採購入貨。

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另外，被問及唐順興會否在之後上市，唐振峰說，暫時未有計劃，他指，公司會一步步做好各方面，以符合法規等再考慮上市計劃。