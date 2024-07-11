唐順興拓展預製菜市場　首進泰國市場賣乳鴿

內地近年加快產業升級，更著重於製造業等實業，令預製菜市場加速發展，唐振峰稱，唐順興亦因應需求，於河南建立預製菜市場基地，以配合發展。他指，內地亦有不少商家正採用其產品，「內地超市好似Costco、Walmart都有入我哋貨。」

唐振峰指，公司正研發多種新口味，以迎合市場。他舉例，南北方對雞隻要求都有所不同，「香港人鐘意嫩口，鹽焗雞會好賣啲，同埋乳鴿產品；內地就鐘意肉質實淨嘅雞。」同時，年初起唐順興亦衝出中國，進軍東南亞的泰國市場，唐振峰說，首引入熟雞、乳鴿、鵝等到泰國市場，暫時反應不俗。

本港零售市場亦受「北上消費」等影響

對於本港零售市場，唐振峰表示，唐順興在香港現有8間分店，除為「唐順興」品牌，亦一同營運「唐心」燒味店。不過，他稱本地經濟不景，加上上水、粉嶺等北區的分店受到「北上消費」影響，故公司零售方面於未來會集中部署其他渠道，「線下零售一定有影響，抗壓力較多，嚟緊會做多啲中小企線上業務，（中小企）防守性較大，即使茶餐廳都可以成為我哋客人。」而為增加中小企線上業務範疇，唐順興亦推出自家App，以方便中小企商家採購入貨。