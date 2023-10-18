唔止做米業！金源謀轉型 擺脫家族模式 業務三線發展

金源發展國際實業(677，前稱金源米業)今日舉行傳媒聚會，主席林炯熾表示，集團銳意品牌重塑，未來會三線業務發展，除了主業食米及食品，另外還有越南的Circle K便利店業務，以及最新的日本二世古娛樂零售項目，各業務設有獨立行政總裁及首席財務官，由專業人士打理，從家族企業模式，轉為企業化管理架構。他表示，集團1946年成立，希望市場未來不會只視金源為一家米業公司，而是以民生生意立足，再推動創新、擁有高增長動力的企業。

金源轉型｜越南 Circle K 去年轉賺 分店目標 500 間

集團三大業務均有新發展大計，當中食品業務除了白米，亦擬拓展自家及代理快速消費品市場(FMCG)，計劃先在香港建立品牌，並冀未來3年打入大灣區。至於越南Circle K自2008年獲得當地特許經營權後，至今15年，目前已有430間分店，為當地最多分店的便利店，並在規模達至一定水平後，業務在去年首次錄得盈利，並計劃在2024年將分店數目大增至500間。最後，集團今年以近2億元收購日本北海道二世古滑雪場內的土地，擬在2024年至2025年作詳細規劃，屆時才有詳細的發展藍圖，目前未有發展預算及發展模式可公布。