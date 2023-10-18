唔止做米業！金源謀轉型 擺脫家族模式 業務三線發展

金源發展國際實業(677，前稱金源米業)今日舉行傳媒聚會，主席林炯熾表示，集團銳意品牌重塑，未來會三線業務發展，除了主業食米及食品，另外還有越南的Circle K便利店業務，以及最新的日本二世古娛樂零售項目，各業務設有獨立行政總裁及首席財務官，由專業人士打理，從家族企業模式，轉為企業化管理架構。他表示，集團1946年成立，希望市場未來不會只視金源為一家米業公司，而是以民生生意立足，再推動創新、擁有高增長動力的企業。
金源轉型｜越南Circle K去年轉賺 分店目標500間
集團三大業務均有新發展大計，當中食品業務除了白米，亦擬拓展自家及代理快速消費品市場(FMCG)，計劃先在香港建立品牌，並冀未來3年打入大灣區。至於越南Circle K自2008年獲得當地特許經營權後，至今15年，目前已有430間分店，為當地最多分店的便利店，並在規模達至一定水平後，業務在去年首次錄得盈利，並計劃在2024年將分店數目大增至500間。最後，集團今年以近2億元收購日本北海道二世古滑雪場內的土地，擬在2024年至2025年作詳細規劃，屆時才有詳細的發展藍圖，目前未有發展預算及發展模式可公布。
金源轉型｜二世古建零售娛樂地標 冀2030前面世
林炯熾指，二古世滑雪場以22至55歲健康富裕的消費群為主，惟除酒店外，鄰近配套不完善，集團有意將手上土地打造成「零售娛樂」新地標，為當地旅客提供更多體驗。他又強調，土地以集團內部資金買入，不涉銀行借貸，目前沒有資金壓力，未來發展計劃未有定案，可能性多，有機會涉及引入投資者或出租土地等，因此難以估算最終投資額，但有信心回報率高。副主席林世豪亦指，2030年有冬奧熱潮，加上日本2031年將有新幹線直達二世古，相信屆時項目已就緒迎接，「我哋肯定快過新幹線！」
按集團2023年3月底止年報，去年純利1.29億元，按年多5.9倍；收入20.6億元，多15.9%；全年派息2.65仙，以昨收市價0.61元計，股息率4.3厘。截至3月底止流動現金錄5.4億元。