唱高散貨｜三方聯合行動打擊企業欺詐涉兩間上市公司　涉嫌虛構交易逾1.9億 (更新)

今日（19日）會財局 、 廉政公署和證監會聯合公布，採取首次三方聯合行動，以打擊一個「唱高散貨」集團，行動中涉及兩間本港上市公司的懷疑虛構企業交易，交易總值1.93億港元。
【18:30更新】據消息指，其中一間涉案公司為細價股中國錢包支付（802）。
「唱高散貨」活動涉兩上市公司
該聯合行動中，包括搜查與該兩間上市公司有關連的三間公眾利益實體核數師的辦事處。搜查行動亦涵蓋該兩間上市公司和其他相關人士。證監會與廉政公署早前在一項打擊涉嫌「唱高散貨」集團的聯合行動中發現有關的懷疑虛假交易。
聯合行動調查發現，兩家在聯交所上市的公司，其管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩家公司曾與多間香港及內地的公司進行多項企業交易，導致該兩家公司的收益被誇大8,390萬港元，以及虛報資產總值1.092億港元。
調查亦發現，上述誇大收益及虛報資產的行為可能引致該兩家上市公司的中期業績及╱或年報披露了虛假或具誤導性的資料。
證監會、廉署與會財局採取這次聯合行動，分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。
三方聯合行動打擊虛假交易
證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，上市公司董事受託就真實準確的財務披露作出規管，這是本港資本市場的基石。
副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春指，是次三方聯合行動展現維護廉潔金融市場的共同目標。廉署會繼續與證監會及會財局等金融監管機構緊密合作，打擊涉及上市公司的貪污罪行、非法活動及失當行為，維護本港公平營商環境及廉潔國際金融中心地位，並鞏固各持份者對金融體系的信心。
會財局署任行政總裁賴翠碧女士表示，聯合行動充分顯示會財局竭盡所能，以確保香港財務匯報及審計質素和公信力的決心。由於調查仍在進行，證監會、廉署與會財局現階段均不會作進一步評論。
消息：其中一涉案公司為中國錢包支付
據消息指，其中一間涉案公司為細價股中國錢包支付（802）。
在周三（19日）中國錢包支付發公告指，公司獲悉，10月17日監管機構到訪本公司位於香港的總辦事處及主要營業地點，但未能在香港辦事處找到本公司管理人員。同日晚上，公司再發公告指，董事關敬樺、盧雪麗宣布因希望專注於個人事業發展，已辭任公司獨立非執行董事，分別於自10月31日及10月18日生效。而中國錢包支付亦未有透露何等監管機構到訪。
中國錢包支付今日收市報0.049元，跌5.7%。