唱高散貨｜三方聯合行動打擊企業欺詐涉兩間上市公司　涉嫌虛構交易逾1.9億 (更新)

今日（19日）會財局 、 廉政公署和證監會聯合公布，採取首次三方聯合行動，以打擊一個「唱高散貨」集團，行動中涉及兩間本港上市公司的懷疑虛構企業交易，交易總值1.93億港元。

「唱高散貨」活動涉兩上市公司

該聯合行動中，包括搜查與該兩間上市公司有關連的三間公眾利益實體核數師的辦事處。搜查行動亦涵蓋該兩間上市公司和其他相關人士。證監會與廉政公署早前在一項打擊涉嫌「唱高散貨」集團的聯合行動中發現有關的懷疑虛假交易。

聯合行動調查發現，兩家在聯交所上市的公司，其管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩家公司曾與多間香港及內地的公司進行多項企業交易，導致該兩家公司的收益被誇大8,390萬港元，以及虛報資產總值1.092億港元。

調查亦發現，上述誇大收益及虛報資產的行為可能引致該兩家上市公司的中期業績及╱或年報披露了虛假或具誤導性的資料。

證監會、廉署與會財局採取這次聯合行動，分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。