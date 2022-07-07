商務部：汽車消費持續回穩復甦 下半年汽車消費有望較快增長

中國商務部等17個部門聯合發布通知，擴大汽車消費，措施包括研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題、加快推進社區充電設施建設等。

商務部副部長盛秋平表示，今次措施針對新能源汽車市場存在地方保護、車輛充電不便利、二手車市場散弱等問題，提出針對性和更務實舉措，進一步促進汽車市場釋放潛力。隨著疫情得到有效控制，加上各項措施見效，汽車消費將持續回穩復蘇，下半年汽車消費有望較快增長，為穩定宏觀經濟大局發揮積極作用。

去年全國汽車類零售商品額達4.4萬億元人民幣，佔社會消費品零售總額9.9%，是消費市場重要支柱。國務院高度重視汽車消費下行情況，已及時出台一系列措施，包括減徵部分乘用車購置稅，以及完善二手車交易登記規定等，促進汽車消費。

他在國新辦吹風會上稱，今年4月以來受多種因素影響，中國汽車消費市場下行壓力加大。新出台的擴大汽車消費政策着眼破除長期制約汽車流通發展的體制機制障礙，鞏固汽車消費維穩態勢，促進汽車市場轉型升級，全面釋放汽車消費潛能。

內地新能源汽車突破千萬輛大關 上半年新能源汽車註用登記創新高

另外，中國公安部數據顯示，截至6月底，全國機動車保有量達4.06億輛，其中汽車3.1億輛，新能源汽車突破千萬輛大關，至1,001萬輛，佔汽車總量的3.2%。其中，純電動車保有量810.4萬輛，佔新能源汽車總量的80.9%。

總結上半年，全國新註冊登記機動車1,657萬輛，按年減少11.4%，其中新註冊登記汽車1,110萬輛。新註冊登記中，新能源汽車佔220.9萬輛，按年增長超過1倍，創歷史新高，登記量佔汽車新註冊登記量的19.9%。