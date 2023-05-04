商品先動｜港股成交逾半年低 議息前夕 油價3日挫一成

美國聯儲局香港時間今日凌晨公布議息結果，港股昨低成交下窄幅走弱，靜待結果之際，油金商品價格則率先起動，當中國際油價曾連挫3日、一度累瀉約一成，分析相信是反映市場憂慮美國再加息下的經濟衰退風險。另外，金管局總裁余偉文昨再派定心丸，強調銀行體系結餘減少，不等於本港走資。

截至本港時間昨晚9時，紐約期油價格一度低見每桶69.21美元，即按日一度再跌3.4%，連跌3個交易日，以低位計一度累挫9.9%。布蘭特原油期貨則一度低見每桶72.88美元，最多挫3.2%，以低位計3日累失8.4%。港股的三桶油昨亦向下，中國石油(857)失4.4%；中海油(883)跌3.3%；中國石化(386)挫2.9%。

金價徘徊2020美元水平

至於現貨黃金價格則在每安士2,020美元水平上落，一度高見2,028.9美元，升0.3%。

摩根士丹利將第三季布油價格預期下調12.5美元，至每桶77.5美元，認為俄羅斯供應仍足夠，而內地重開經濟對原油需求提振可能已在很大程度上發揮作用。ING報告則指，石油市場情緒仍負面，投資者擔心宏觀前景，市場焦點在聯儲局主席鮑威爾如何在保持緊縮路線同時平息圍繞銀行業動盪產生的恐慌情緒。此外，內地4月製造業採購經理指數出乎預期下跌至49.2，亦對能源價格帶來壓力。

