商品動態｜金價回落 是買入時機？

另外，紐約期油上周亦一度迫近每桶90美元，現報87.05美元，減1.2%，本月暫累跌4.1%，倫敦布蘭特期油上周五曾撲94美元一桶，見本月初以來高位，現報91.22美元，減1%，本月暫累挫4.3%。

商品價格回落，金價上周五一度突破每安士2,000美元後，今日回落，現報1,987.35美元，跌0.35%，本月暫累升約6.5%。銀價每安士現報23.38美元，下滑0.5%。

澳新銀行表示，中東局勢任何升級，令避險買盤保持強勁，實體市場無論如央行，還是印度和內地消費者需求強勁，預計金價中長期內將繼續呈上升趨勢，

年底目標見1,900美元。德商銀行則指，一旦有更清晰數據顯示美國經濟將陷入衰退，即約明年春天開始減息預期將增加，料為黃金帶來更大支撐。因此，預期金價明年底料保持在2,100美元歷史新高不變。

美維持利率不變機會率 98.4%

不過，市場觀望聯儲局本月底議息會議，利率走勢及美元走勢均影響金價後市，利率期貨顯示本月維持利率5.25至5.5厘不變的機會率98.4%，按日減少1.5個百分點。