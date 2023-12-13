商品大王羅傑斯再睇淡，提8大警告揚言「股債樓泡沫即將破滅」。

有「商品大王」之稱羅傑斯（Jim Rogers），月初在《Wealthion》訪談中再提8大警告，表示「股票、債券和房地產都是即將破滅的泡沫」，又稱美國正走向經濟災難。
羅傑斯：全球經濟仍處於困難時期
羅傑斯指出，2008年的金融危機就是由過多的債務造成，當時借貸急劇膨脹，反映未來經濟衰退會變得嚴重；目前聯儲局準備暫停加息憧憬推動股市上升，但全球經濟仍處於困難時期，揚言「股債樓泡沫即將破滅」，而他認為大宗商品才有價值。
訪談中，羅傑斯提出8大警告，亦指出他對未來投資、經濟的看法：
- 我不是看跌美國，只是沒在美國投資，我在等待賣空美國，並預計美國情況不久就會出問題，但不是今天——這可能意味今天就會出問題，因為我的時機通常都很糟糕
- 美國經濟經歷有史以來最長的「無衰退擴張期」，而這一時期即將結束。你看到通脹走高，利率走高，股票、泡沫股每天都在上升，會看到所有的典型跡象表明一切即將結束。我持有大量現金，但我還不會賣空，因為泡沫，特別是泡沫的末期的持續時間，可能比任何理性之人所預期都要長，似乎就是現正發生的事情
- 美國經濟一直在擴張，政府印了大量鈔票，借了大量債務，花了大量的錢，如果你給我1萬億美元，我會向你展示一段繁榮時光，現在他們就在向我們展示繁榮時光。但我很擔心，你們也應該擔心
- 我知道我們將再次遇到巨大問題，並預計下一次熊市將是我一生中最糟糕的一次。自2009 年以來，各地的債務飆升，所以下次我們遇到問題時，必定是最嚴重的一次
- 我持有很多美元，因為歷史上發生動盪時，人們會尋找避風港，人們認為美元是避風港，其實不是，但他們認為是
- 如果你環顧全球股市，大多數國家股市都接近歷史高點，債券一直處於泡沫之中，許多國家的房地產現在和過去一直都是泡沫，而我所知道的唯一仍處於歷史低點的資產是大宗商品。
- 如果你想成功，就堅持你所知道的。不要聽信網絡、電視，也不要聽信別人，每個人都知道很多事情，無論是時尚、體育還是汽車，所以如果你堅持做自己知道的事情，你就會遠遠領先於其他人
- 世上沒有多少地方能讓我看到投資價值，我現已開始投資烏茲別克，因為該國有望發生重大的積極變化，但你現在還不能在烏茲別克投入太多錢。環顧全球，我沒有看到很多仍然便宜的地方，中國從歷史上看很便宜，我有一些中國股票；日本市場可能會回到歷史高點。不幸的是，前一兩周我賣掉我的日股，因為上漲很多，但我估計投資者在日本仍可賺到錢