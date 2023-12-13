商品大王羅傑斯再睇淡，提8大警告揚言「股債樓泡沫即將破滅」。

羅傑斯：全球經濟仍處於困難時期

羅傑斯指出，2008年的金融危機就是由過多的債務造成，當時借貸急劇膨脹，反映未來經濟衰退會變得嚴重；目前聯儲局準備暫停加息憧憬推動股市上升，但全球經濟仍處於困難時期，揚言「股債樓泡沫即將破滅」，而他認為大宗商品才有價值。

訪談中，羅傑斯提出8大警告，亦指出他對未來投資、經濟的看法：