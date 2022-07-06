商品走勢｜美匯指數突破107 歐元英鎊跌未停

美匯指數突破107關，報107.04，升0.5%，資金進一步撤出歐元，兌美元失

守1.02，報1.0177，瀉0.9%，再見約20年低，歐洲經濟衰退風險正進一步加強，英國政壇出現變動，英鎊未止瀉，兌美元報1.188，挫逾0.6%，見約2年低。市場觀望美國聯儲局公布上月議息紀錄。

油價反彈1%

至於國際油價反彈，倫敦布蘭特期油周二瀉近一成後，現反彈1.8%，每桶報104.59美元，紐約期油周二失守每桶100美元，現報100.42美元，升0.9%。

歐元兌美元恐見 1 算

華僑永亨銀行報告指，歐洲方面，由於天然氣價格急升，加上採購經理指數(PMI)數據加劇衰退擔憂，拖累油價日前創近四個月最大跌幅及近兩月新低。匯市方面，避險需求推動下，美元再刷新近期高位，主要貨幣兌美元均見跌，其中歐元及英鎊領跌。投資者削減對歐洲央行加息的押注，歐元受壓，兌美元創下2002年以來最低。英國政治風波加劇，衛生大臣和財政大臣宣布辭職，以抗議首相約翰遜的領導，英鎊遭遇進一步拋售潮，英鎊兌美元一度觸及1.19，為新冠肺炎疫情高峰以來最差水平。

該行預期，倘歐元未能穩守1.02支持位，將下試1算；而英鎊將繼續受壓，支持位為1.19，阻力位1.256，兌港元支持位9.495，阻力位9.856。