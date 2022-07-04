商湯再跌最多兩成 IPO持貨至今每手蝕1300元

商湯科技（020）股價愈跌愈多，今日一度跌逾20%，低見2.5元，最新報2.55元，再創歷史新低。若去年新股認購持貨至今，每手蝕1,300元，跌幅相當於招股時的3分1。儘管陸續有投資者表示看好，惟暫時未助紓緩跌勢。

滙豐研究發表研究報告指出，商湯股價下跌是基於美國投資者可能已經退出，因為商湯子公司商湯科技被美國列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，以及上市前投資者或已獲利。

滙豐研究指商湯股價調整後，其2023財年的市售率（EV/sales）由12.78倍降至5.96倍，高於美國AI同業C3.AI的2.48倍，但低過另一龍頭Palantir的6.5倍，相信商湯作為中國AI龍頭企業估值有更大上升空間。該行維持對商湯「買入」評級，認為公司強大的研發和領先的SenseCore AI基建將推動公司收入增長及營運槓桿，目標價由8元下調至5元。

投資者看好 惟未能止跌

商湯早期投資者鼎暉投資董事長吳尚志亦向傳媒表示，「人工智能的發展是全球發展的大勢所趨。目前，人工智能的萬億級賽道正在加速整合與洗牌，將來勢必會出現千億美元市值的龍頭企業。商湯作為人工智能的龍頭企業，在人才儲備、基礎設施建設、原創研發、規模化應用等方面均有著得天獨厚的優勢，可以說在這場角逐中已然佔據先機，有望成為智慧中國智能製造基礎設施的核心資產」。

商湯早期投資者中平資本堅定看好商湯科技長期發展前景，認為商湯科技解禁後的股價波動為長期投資者在人工智能領域的佈局提供了難得的入場機遇，中平資本對商湯科技的長期發展前景充滿信心。