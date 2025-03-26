商湯去年蝕43億人幣 生成式AI收入倍升 成最大收入來源

商湯指，去年總收入中，生成式AI收入突破24.04億元，增長103.1%，是生成式AI連續兩年以三位數增速增長，為歷史上最快突破20億營收規模的板塊，佔集團收入的比例亦由2023年的34.8%，進一步提升至63.7%，為最大收入來源。

集團指大裝置開放接入了包括DeepSeek V3和R1等在內的行業領先開源模型，訓練效率超過DeepSeek的公開報告，為客戶提供全面的、開放的、領先的AI雲服務。另外，集團會重點打磨生產力工具與交互工具兩個方向的應用與產品，前者直接為企業辦公、金融、政務等場景提高生產效率，以訂單金額為代表的客戶付費意願較2023年增長6倍；後者用2B2C的方式賦能業務夥伴，提升用戶體驗，滿足智能陪伴、智能硬件交互、智能營銷等多場景的用戶需求，月均用戶使用量較2023年增長8倍。