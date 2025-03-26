商湯去年蝕43億人幣 生成式AI收入倍升 成最大收入來源

商湯(020)公布去年底止全年虧損收窄至43.07億元(人民幣，下同)，2023年則蝕64.95億元；經調整虧損淨額亦收窄至42.53億，2023年蝕54.14億元；收入37.72億元，多10.8%；毛利16.2億元，升7.9%，毛利率42.9%；每股虧損0.13元；維持不派息。
生成式AI連續兩年三位數增
商湯指，去年總收入中，生成式AI收入突破24.04億元，增長103.1%，是生成式AI連續兩年以三位數增速增長，為歷史上最快突破20億營收規模的板塊，佔集團收入的比例亦由2023年的34.8%，進一步提升至63.7%，為最大收入來源。
總現金儲備127.5億人幣
受惠管理與銷售總費用按年下降9.1%，集團去年虧損縮窄33.7%。去年應收貿易回款額46.23億元，增加19%。截至去年底，集團總現金儲備127.522億元。
集團指大裝置開放接入了包括DeepSeek V3和R1等在內的行業領先開源模型，訓練效率超過DeepSeek的公開報告，為客戶提供全面的、開放的、領先的AI雲服務。另外，集團會重點打磨生產力工具與交互工具兩個方向的應用與產品，前者直接為企業辦公、金融、政務等場景提高生產效率，以訂單金額為代表的客戶付費意願較2023年增長6倍；後者用2B2C的方式賦能業務夥伴，提升用戶體驗，滿足智能陪伴、智能硬件交互、智能營銷等多場景的用戶需求，月均用戶使用量較2023年增長8倍。
絕影累計交付車輛數超360萬輛
去年，商湯旗下絕影新增交付超167萬輛，增長29.2%，新增交付車型42個；累計交付車輛數超360萬輛，覆蓋超過130個車型。此外，集團新增定點車型41款，新增定點車輛數超過1,100萬輛。
商湯今日收報1.59港元，升0.02港元或1.3%。