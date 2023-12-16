商湯科技創辦人湯曉鷗病逝　終年55歲

商湯科技創辦人兼董事長湯曉鷗病逝，終年55歲。(左為資料圖片，右為網上圖片)

1996年獲得麻省理工學院博士學位，之後進入香港中文大學工作；

生前被譽為 中國AI領軍人物 曾於中大工作

生前被譽為 中國AI領軍人物 曾於中大工作

被譽為中國AI領軍人物、港產獨角獸商湯科技(020)創辦人兼董事長湯曉鷗教授昨日(15日)離世，終年55歲。商湯科技發布訃告，指湯曉鷗教授因病救治無效，於12月15日離世。

2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室；

2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；

2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員：

2014年成立人工智能公司商湯科技。

湯曉鷗主要從事計算機視覺相關領域的研究，包括多媒體、計算機視覺、模式識別及視頻處理。

上月底，商湯(020)被美國沽空機構灰熊研究(Grizzly Research)狙擊，指商湯人為誇大收入，導致股價急瀉，創約1年新低，其後商湯(020)反駁指報告並無依據。截至上一個交易日，商湯(020)收市價報1.26元，升4仙，總市值約421.7億元。