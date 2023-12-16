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財經
2023-12-16 17:39:02

商湯科技創辦人湯曉鷗病逝　終年55歲

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商湯科技創辦人兼董事長湯曉鷗病逝，終年55歲。(左為資料圖片，右為網上圖片)

商湯科技創辦人兼董事長湯曉鷗病逝，終年55歲。(左為資料圖片，右為網上圖片)

被譽為中國AI領軍人物、港產獨角獸湯科技(020)創辦人兼董事長湯曉鷗教授昨日(15日)離世，終年55歲。商湯科技發布訃告，指湯曉鷗教授因病救治無效，於12月15日離世。

生前被譽為中國AI領軍人物   曾於中大工作

根據公開信息介紹，湯曉鷗1968年出生於遼寧鞍山，香港中文大學信息工程學系教授、工程學院傑出學人。

湯曉鷗於1990年從中國科學技術大學畢業；1991年獲得美國羅切斯特大學碩士學位；

1996年獲得麻省理工學院博士學位，之後進入香港中文大學工作；

2001年創立了香港中文大學多媒體實驗室；

2005年至2007年在微軟亞洲研究院工作，擔任視覺計算組主任；

2008年在深圳先進技術研究院多媒體集成技術研究室工作，擔任主任和研究員：

2014年成立人工智能公司商湯科技。

湯曉鷗主要從事計算機視覺相關領域的研究，包括多媒體、計算機視覺、模式識別及視頻處理。

上月底，商湯(020)被美國沽空機構灰熊研究(Grizzly Research)狙擊，指商湯人為誇大收入，導致股價急瀉，創約1年新低，其後商湯(020)反駁指報告並無依據。截至上一個交易日，湯(020)收市價報1.26元，升4仙，總市值約421.7億元。

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