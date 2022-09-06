商湯科技新增4個AI平台冀推動行業爆發增長

商湯科技（020）近日發布創新人工智能平台體系，覆蓋AI雲、車路協同、遊戲及未來醫院等領域，通過標準化且更加高效易用的平台型服務，為產業創新構建AI「營造法式」，驅動人工智能產業的大規模爆發增長。商湯今日逆市最多升2.6%，最新報2.33元，上升1.7%。

根據商湯的發布，4個人工智能平台，均建基在 SenseCore 商湯大裝置，分別有 SenseCore 商湯大裝置 AI 雲、SenseAuto V2X 商湯絕影車路協同、SenseMAP 商湯多體智能平台，以及商湯未來醫院整體解決方案。

其中，SenseAuto V2X 商湯絕影車路協同的目標是成為車、路、雲一站式分析決策方案，提升交通管理效能。該平台可以將道路感應器收集的數據傳遞至汽車，加強汽車對路面的分析能力。商湯表示，該協同平台已逐步在各車聯網先導示範區、封閉園區、高速公路和城市交通的管理中使用，協助交通管理服務作出決策，提高效率及安全性。

而SenseMAP 商湯多體智能平台則是一個專為遊戲生產及營運度身訂做的平台型產品，透過商湯的運算資源、學界的深度學習及智能決策等技術，為遊戲開發者提供一站式遊戲生產服務，功能包括遊戲開發至生產整個周期。

SenseAuto V2X 冀成車、路、雲一站式分析決策方案

商湯科技董事長兼首席執行官徐立表示，商湯科技目前已發布超過 49,000 個商用 AI 模型，可靈活組合配置應用到不同環境。

他又認為，標準化將為 AI 產業帶來大規模爆發力，通過建立基礎設施及標準化模型，既可重復使用，亦有助降低成本。同時，對模型生產的整個流程進行模組化管理，也能提高效率。最重要的是，標準化不是限制，只跟日常生活中電源插座、互聯網協議一樣，當行業形成共有的範式和共識，才能迎接爆炸式增長。總之，標準化將讓 AI 演算法可以像搭積木一樣輕鬆組合、高效複製、快速推廣，有助促進 AI 使用，創造無限可能。