商湯股價復牌再升逾一成　新「日日新5.0」AI模型號稱對標GPT-4(更新)

商湯周三（24日）大升逾30%，高見0.83元後， 於上午11時15分中途停牌，停牌前報0.8元，升31.2%，成交12.6億港元。其後商湯在周四（25日）復牌，再高開17.5%，開報0.94元。

內地人工智能龍頭公司商湯（020），其聯合創始人兼首席執行官徐立，周二（23日）舉行發布會，發布「日日新5.0」版本AI模型，周三（24日）股價大漲。

商湯周三（24日）收市後發公告指，除推出「日日新5.0」的業務外，董事會並不知悉有關價格及交易量變動的任何原因或須予公布以避免公司證券出現虛假市場的任何資料或根據香港法例第571章證券及期貨條例需進行披露的任何內幕消息。

此外，商湯聯合創始人兼首席執行官徐立發佈大模型「日日新5.0」版本，並強調知識、推理、數學、代碼能力可達到或超越「GPT-4」。

商湯：「日日新5.0」受到市場極大關注

商湯發言人指，昨日商湯「日日新5.0」發布會廣受好評，受到市場極大關注。公司又指依照上市規則及港交所建議，公司將進一步刊登相關公告，敬請留意。商湯中午於聯交所發公告，表示以待刊發可能構成公司內幕消息的公告。

據商湯資料表示，「日日新5.0」特點包括採用混合專家架構；基於超過 10TB tokens訓練，大量合成數據；上下文推理窗口擴至20萬詞元。徐立表示，根據尺度定律，AI公司只要找到更佳的模型架構和數據配方，就可讓模型能最高效地學習。