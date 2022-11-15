商湯股東逃亡潮未完 阿里累沽1.4億股

商湯(020)上市前投資者的逃亡潮未完！聯交所資料顯示，阿里巴巴(9988)旗下淘寶中國及淘寶控股於上周二於場內以平均1.819元，減持8,000萬股商湯B股，套現1.4552億元。是次減持後，阿里持有商湯股權由9.05%，降至8.74%，仍持有22.71億股。

阿里昨收報71.05元，升0.25元或0.4%；商湯則報1.75元，漲0.05元或2.9%，較去年12月掛牌的上市價3.85元，則潛水54.5%，較上市後高位9.7元，更累瀉近82%。而阿里目前的商湯持股市值仍有39.7億元。

