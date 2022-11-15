商湯股東逃亡潮未完 阿里累沽1.4億股

商湯(020)上市前投資者的逃亡潮未完！聯交所資料顯示，阿里巴巴(9988)旗下淘寶中國及淘寶控股於上周二於場內以平均1.819元，減持8,000萬股商湯B股，套現1.4552億元。是次減持後，阿里持有商湯股權由9.05%，降至8.74%，仍持有22.71億股。
阿里昨收報71.05元，升0.25元或0.4%；商湯則報1.75元，漲0.05元或2.9%，較去年12月掛牌的上市價3.85元，則潛水54.5%，較上市後高位9.7元，更累瀉近82%。而阿里目前的商湯持股市值仍有39.7億元。
成本價仍低於現價
按商湯招股書，阿里在商湯上市時持有其24.11億股或9.36%股權，意味阿里或已累計減持1.4億股商湯。而資料顯示，淘寶在商湯上市前的第六及第七輪融資、即C-1及C-2系融資時入股，每股成本價分別為0.12124美元(約0.95港元)及0.184美元(約1.44港元)，即較現價仍低，估計阿里今次減持仍可錄得回報。
商湯去年12月30日上市，在半年禁售期完結、即今年6月30日當日股價即「腰斬」式暴瀉，單日勁瀉46.8%，及後跌勢不止，直至上月底低見1.11元。而按中央證券登記(CCASS)資料，商湯在禁售期完結前的市場流通股權僅約11%，惟禁售期後即大增至近六成，最新更增至76.3%，反映禁售期完結後，大股東即集體「跳船」沽貨。