商湯遭沽空機構Grizzly狙擊涉誇大收入　商湯反駁「缺乏對公司業務的基本理解」 (更新)

【13:15更新】 灰熊研究：商湯 涉誇大收入 灰熊研究報告指，有兩宗法庭案件，描述有關「收入捏造」和「往返計劃」，當中商湯直接或透過中介機構向客戶提供資金，而該些資金又被用來從商湯購買可能永遠不會交付的商品。

灰熊研究表示，該計劃獲內地財經媒體Capitla Watch的行政總裁證實，稱商湯科技投資第三方公司，以換取等額收入，但沒有實際交付產品。 此外，灰熊研究又認為，儘管商湯科技試圖透過裁員來遏制損失，但其現金流消耗仍有增無減，而大量且不斷增長的應收帳款，證明公司無法收回付款，更指出最壞的情況是商湯虛假收入。 灰熊研究同時指出，因來自阿里巴巴、百度、華為、騰訊等規模更大及資金更雄厚的同行激烈競爭，專家們對商湯科技的未來持懷疑態度，使資金正爭先恐後地退出，阿里巴巴和一位聯合創始人，甚至將各自的股份減至零。