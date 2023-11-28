商湯遭沽空機構Grizzly狙擊涉誇大收入　商湯反駁「缺乏對公司業務的基本理解」 (更新)

擁有「中概股狙擊手」之稱的美國沽空機構Grizzly Research（灰熊研究），最新發表一份針對商湯（020）的報告，表示商湯有誇大收入的行為。同日商湯發公告回應，反駁灰熊研究的指控，又稱灰熊研究「缺乏對本公司業務的基本理解」，又稱保留採取適當行動保護公司及股東的一切權利。
商湯股價午後續跌，最新報5.5%，報1.36元，創一個月新低。
【13:15更新】
灰熊研究：商湯涉誇大收入
灰熊研究報告指，有兩宗法庭案件，描述有關「收入捏造」和「往返計劃」，當中商湯直接或透過中介機構向客戶提供資金，而該些資金又被用來從商湯購買可能永遠不會交付的商品。
灰熊研究表示，該計劃獲內地財經媒體Capitla Watch的行政總裁證實，稱商湯科技投資第三方公司，以換取等額收入，但沒有實際交付產品。
此外，灰熊研究又認為，儘管商湯科技試圖透過裁員來遏制損失，但其現金流消耗仍有增無減，而大量且不斷增長的應收帳款，證明公司無法收回付款，更指出最壞的情況是商湯虛假收入。
灰熊研究同時指出，因來自阿里巴巴、百度、華為、騰訊等規模更大及資金更雄厚的同行激烈競爭，專家們對商湯科技的未來持懷疑態度，使資金正爭先恐後地退出，阿里巴巴和一位聯合創始人，甚至將各自的股份減至零。
商湯：缺乏對公司業務基本理解
商湯午後隨即發表公告，公司認為，該報告並無依據，且包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋。其亦缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解，缺乏對公司公開信息的全面解讀。
商湯又指，該報告的作者並沒有與集團聯繫以確認相關信息的真實性或就集團的財務報告獲得任何理解。公司董事會正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益。
商湯稱，公司將按照聯交所的適用規則及條例要求適時作出進一步的披露。公司重申，其持續堅定地致力於保持高水平的公司治理，以及按照適用的規則及法規進行透明和及時的披露。公司設有嚴謹的內部控制，以確保集團的財務報表按照適用的國際財務報告準則編制。公司保留採取適當行動保護公司及股東的一切權利。