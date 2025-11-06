啟德雙子匯2期「三道SNDO」試業 兩店已營業今季分階段開放

坐落於啟德的雙子匯2期、樓高22層佔地60萬平方呎的「三道SNDO」早前傳出第三季開幕。雖然利福國際未公布「三道SNDO」正式開業日期，但商場已於昨日(11月5日)沒宣傳下低調試業。The Twins Hong Kong香港雙子匯於官方社交平台表示，今季起二期「三道SNDO」將分階段呈現更多新品牌同概念。

現時商場只開放G層和1層，僅得雪糕店「Youna Youna Gelato」和服裝店「Agnès b」兩間商戶營業，至於內地咖啡品牌「瑞幸咖啡」已擺放整齊，但仍未無營業。另圍板顯示商戶還有自家超市「Freshmart+」、「EAT-to-GO」、小米、「Crisathena」、「Byredo」、「Carrie 31」、「TUMI」等，此前GUNDAM BASE 香港首店亦預告進駐。有商場人員表示，月中會開放其他樓層，陸續有更多商戶開幕。