啟德雙子匯2期「三道SNDO」試業 兩店已營業今季分階段開放

坐落於啟德的雙子匯2期、樓高22層佔地60萬平方呎的「三道SNDO」早前傳出第三季開幕。雖然利福國際未公布「三道SNDO」正式開業日期，但商場已於昨日(11月5日)沒宣傳下低調試業。The Twins Hong Kong香港雙子匯於官方社交平台表示，今季起二期「三道SNDO」將分階段呈現更多新品牌同概念。
現時商場只開放G層和1層，僅得雪糕店「Youna Youna Gelato」和服裝店「Agnès b」兩間商戶營業，至於內地咖啡品牌「瑞幸咖啡」已擺放整齊，但仍未無營業。另圍板顯示商戶還有自家超市「Freshmart+」、「EAT-to-GO」、小米、「Crisathena」、「Byredo」、「Carrie 31」、「TUMI」等，此前GUNDAM BASE 香港首店亦預告進駐。有商場人員表示，月中會開放其他樓層，陸續有更多商戶開幕。
概念源自日文「三文治」
座落於啟德的「The Twins雙子匯」由兩幢大樓組成，整個綜合商業項目佔地超過110萬平方呎，其中1期是「SOGO崇光百貨」，2期將呈現購物及娛樂中心「SNDO 三道」。根據介紹，「SNDO三道」的概念源自日文「三文治」的羅馬拼音「Sando」，從B1/F至10/F共劃分為三個不同風格的區域，猶如層層疊加的「三文治」。「SNDO三道」將主打年輕人消費群，會提供購物、美食廣場、書店、多功能場地等設施。
啟德將陸續有商場登場，新地旗下「天璽．天Mall」基座商場計劃將於2025年下半年分階段試業，零售面積24萬平方呎；房協啟德樂啟都匯基座的30萬呎新商場，命名為「啟點」 （KEyPoint），預計將在2026年落成，有望在2027年開幕。