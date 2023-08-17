喜茶進軍海外倫敦開店　英國Fans極捧場買茶要排隊「打蛇餅」

而在該店開業首日，首位客人在上午9點40分便在門外等候，排隊的人多得要「打蛇餅」，並兜了好幾條街道，更有粉絲指自己從英國其他大城市趕來。

內媒報道，喜茶倫敦首店與中國門店區別不大。門店採白色色調，不設座位，有11名店員，並提供中英文服務；至於喜茶招牌、外賣袋、產品描述等則換成英文版，並且做了許多英文版宣傳單頁，當中介紹了喜茶自2012年創立的發展歷程。

喜茶英國售價為3.9英鎊至7.9英鎊

產品方面，喜茶倫敦店產品種類較少，其售價為3.9英鎊至7.9英鎊，這一價格是倫敦奶茶的平均價格水平，與其他茶飲店定價相似。據了解，品牌「CoCo都可」定價最低3.9鎊，最高近7鎊；「一芳台灣水果」茶的定價則由2.95鎊到4.85鎊；由其他華人所開的茶飲店，以水果茶和奶茶為主，價格一般為5到6鎊左右。

多間茶飲店相繼攻海外及本港

近年亦多間茶飲店相繼攻海外及本港，其中在本港上市、內地人氣茶飲店奈雪的茶（2150）亦有實體店來港，受到不少人歡迎。

此外，亦傳出有至少5間內地茶飲店排隊赴港及美進行IPO上市，包括由在成都起家的「茶百道」、中國最大的珍珠奶茶連鎖店「蜜雪冰城」、「古茗」、「霸王茶姬」及「新時沏」等。