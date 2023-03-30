單日飆12% 券商集體叫買 大摩料阿里最牛可倍升

在阿里推升下，恒指昨收報20,192點，升407點或2.1%，重上二萬關；恒生科技指數報4,246點，漲102點或2.5%。主板成交額1,464億元。港股通連續16日吸資，累吸499億元。

阿里巴巴(9988)周二公布創辦以來最重要重組方案後，大行昨集體唱好，普遍預料估值得以釋放，觸發其股價昨大爆發！阿里昨一度急漲最多16.3%，收市報94.55元，大升12.2%或10.3元，為表現最好藍籌，成交額155.74億元，按日多近2.5倍，為最活躍港股，並佔大市主板成交額一成，即每10元買額，就有1元買入阿里。而單計阿里，昨已推升恒生指數191點，即貢獻大市近半升幅。

未來60日上升機率高逾80%

摩根士丹利報告指，阿里股價近日見調整，但在內地消費復甦，以及重組計劃將市場焦點轉向其各大業務的估值反映下，相信阿里股價未來60日有80%或更高機率上升。該行另一報告亦指，重組對阿里股價是重大利好，目前股價仍錄大折讓，現價相當於2024年預測市盈率(PE)9.3倍，相關估值完全沒有反映阿里附屬公司及部分私下與公開投資的價值，估值嚴重低估。

該行對阿里美股基本目標價看150美元，並指最牛情況下可升至200美元，相當於港股每股195元，潛在最高升幅達1.06倍，即預測2025年經調整PE可達18倍。

京東長期分拆子公司 仍大折讓

高盛報告則指，雖然阿里分拆業務或會降低協同效應，但非內地商貿業務盈利增長或提速、總部成本下降、估值釋放，以及員工認股權攤薄效應減等利好，足以抵銷負面影響。該行又指，阿里的資產淨值折讓高達52%，較環球控股公司平均折讓30%至50%更大，但亦指京東集團(9618)長期以來均有將子公司分拆上市的行動，如京東健康(6618)及京東物流(2618)等，惟控股公司的折讓仍高企在46%。高盛對阿里目標價相對其他大行保守，看133元，潛在升幅40.7%，評級為「買入」。

至於最牛預測為富瑞，指重組有助子公司估值釋放，目標價看214元，潛在升幅1.3倍，評級「買入」。另外，大和認為阿里成立的六大業務中，以菜鳥及本地服務業務分拆上市可能性較高，目標價看147元，評級為「買入」。