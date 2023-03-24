單靠儲蓄達致千萬財自要111年？識投資，唔使50歲靠自己都可以財務自由

「財富自由」相信是許多人的夢想，到底實際要有幾多錢才算是「財富自由」？富途證券近日就發表了一份「富途投資偏好及財富自由報告」，結果顯示有4成受訪港人認為要有1,000萬港元才達到「財富自由」的門檻，但普遍港人投資態度保守，寧願將收入的20至40%儲落銀行，都不想踏出第一步投資。報告以每月收入2至3萬港元及儲蓄水平中位數來估算，單靠儲蓄要儲足111年才能達成「財自」目標。富途證券高級投資顧問鄺智傑就建議，若想實現「財富自由」，宜將投資比例提升，識得投資，更可將「財富自由」縮短至26年！不用靠經紀、靠父幹，靠自己都可以財務自由！

靠收股息年收 7 位數 實現財自非不可能的任務 投資新手可能會擔心，投資就是等於倒錢落海？報告提及8%的預測回報又是否現實？其實網上做個簡單調查，便可發現市面上有許多8%以上回報的投資組合或例子，要實現「財富自由」未必遙不可及。例如就有全職投資者靠投資錢搵錢，買入股息6厘或以上的股票，只收股息，一年獲得7位數的收入！市場不乏這樣的例子，因此財富能否增加，行動最重要。如鄺智傑表示，達致財富自由最簡單直接的方法，就是提升自己的投資比率以及增加收入來源。 咁多證券平台揀邊個好？ 數碼時代 投資要揀功能強選擇多 初初投資可能會覺得無從入手，市面上亦有很多證券平台提供各種投資交易服務，到底甚麼平台適合自己？坊間不少平台已提供多元投資組合，一個平台覆蓋環球產品，例如富途證券標榜包含港股、美股、基金、期權、債券、輪證牛熊等，而且佣金比銀行低，非常適合初入市的投資者一試身手，加快財自進程。保守型投資者可選擇較穩健的投資組合，如貨幣基金、長期債券等；喜歡循序漸進的投資者，亦可使用平台上的月供股票功能，實現平均成本法，平衡風險；進取型投資者則可選擇進行更高階的期權期貨操作。

投資進入數碼時代，投資平台的功能往往可以決勝千里，對新手投資者來說，富途牛牛程式上的機構持倉、高股息排行榜和牛牛課堂都是入門好幫手，投資者甚至可以用模擬交易功能進行試練。 基金有亮眼往績 啱晒投資初哥！ 近日市面波動，不少投資者傾向選擇較穩健的投資組合，基金產品成為投資者的大熱之選。基金產品經由專業基金經理管理，透過投資不同的資產類別來分散風險。根據富途證券平台的數據顯示，去年有超過7成投資者能夠從基金投資中獲利。來到核心問題——眾多投資基金如何選擇？報告指出，投資者在挑選基金時，最關注「基金費用」（20%）及「過往業績」（19%）。富途證券平台跟45家頂尖基金公司合作，遴選旗下超過100隻有亮眼往績的產品，包括貝萊德、太平洋投資管理公司、法國巴黎銀行等，有一定的信心保證，而且全平台優質基金起購門檻更低至0.01港元／美元，剛好讓投資者小試牛刀，為其在挑選基金品時提供優質選擇。