嗶哩嗶哩上季毛利率急升 首錄經調整利潤

嗶哩嗶哩(9626)公布9月底止淨虧損收窄至7,951.5萬元(人民幣，下同)，去年同期淨虧損13.37億元；非公認會計準則下首次錄得季度盈利，錄2.36億元，去年同期虧損8.78億元；淨營業額總額73.06億元，按年升25.8%；毛利潤25.47億元，大升75.6%，毛利率34.9%，大升9.9個百分點；每股虧損0.19元。
上季毛利率34.9% 多9.9個百分點
累計首3個月，嗶哩錄淨虧損收窄至14.37億元，去年同期為虧損35.26億元；非公認會計準則下股東應佔虧損4.75億元，去年同期為虧損28.69億元；淨營業額總額190.97億元，多18%；毛利潤59.86億元，升58.3%；每股虧損3.45元。
嗶哩董事長兼行政總裁陳睿表示，集團期內的日活用戶和月活用戶分別創下1.07億和3.48億新高。用戶的日均使用時長也達新高的106分鐘，多6分鐘。第三季度集團的移動遊戲和廣告業務營收分別增長84%和28%。同時上季首次實現非公認會計準則下的淨利潤轉正。
移動遊戲和廣告業務毛利率高
嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，在高毛利率的移動遊戲和廣告業務強勁增長的推動下，總營收實現了加速增長，同時毛利率顯著提高。毛利潤大令財務表現的顯著改善，展現了商業模式的韌性以及社區所蘊含的巨大商業化潛力。集團將以此里程碑為新的起點，持續推動未來的可持續增長。
嗶哩嗶哩今日收報162.4元，跌6.4元或3.8%。