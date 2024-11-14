嗶哩嗶哩上季毛利率急升 首錄經調整利潤

嗶哩董事長兼行政總裁陳睿表示，集團期內的日活用戶和月活用戶分別創下1.07億和3.48億新高。用戶的日均使用時長也達新高的106分鐘，多6分鐘。第三季度集團的移動遊戲和廣告業務營收分別增長84%和28%。同時上季首次實現非公認會計準則下的淨利潤轉正。

移動遊戲和廣告業務毛利率高

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，在高毛利率的移動遊戲和廣告業務強勁增長的推動下，總營收實現了加速增長，同時毛利率顯著提高。毛利潤大令財務表現的顯著改善，展現了商業模式的韌性以及社區所蘊含的巨大商業化潛力。集團將以此里程碑為新的起點，持續推動未來的可持續增長。

嗶哩嗶哩今日收報162.4元，跌6.4元或3.8%。

