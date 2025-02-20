嗶哩嗶哩上季轉賺9千萬人幣 美股盤前抽升

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，上季集團日活用戶及月活用戶分別達到1.03億及3.40億，用戶平均每天在平台花費99分鐘。新開源AI模型的出現亦受鼓舞，該等模型使AI解決方案變得更易使用且更具成本效益。憑藉高質量且獨佔的數據資產，預期將在這場非凡的變革中獲得更多收益，釋放出獨特社區的更大價值。

年內回購 8.65 億美元流通美股

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣指，高毛利的廣告及移動遊戲業務強勁增長，帶動第四季度淨營業額總額同比增加22%。第四季度毛利潤大幅增長68%，使毛利率提升10個百分點至36.1%。同時， 2024年全年產生60.15億元的經營現金流，年內回購了總值8.65億美元流通美國存託股及可換股優先債券，以提高股東回報。展望未來，集團決心以更有效率的商業化產品及服務，進一步發掘社區內蘊藏的價值，長期推動可持續盈利能力。