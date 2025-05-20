嗶哩嗶哩首季經調整轉賺3.6億人幣 移動遊戲營業額同比增76%

嗶哩嗶哩(9626)公布截至3月31日止首季業績，第一季度調整後淨利潤3.62億元人民幣(下同)；淨營業額總額達70.03億元，同比增加24%；毛利潤為25.39億元，同比增加58%。毛利率達36.3%，較2024年同期的28.3%有所增加；淨虧損為1.07千萬元，同比收窄99%。
嗶哩嗶哩首席財務官樊欣先生表示，受惠於高毛利的廣告及遊戲業務表現出色，公司實現營業額加速增長。在各項業務當中，廣告營業額為19.98億元，同比增加20%；移動遊戲營業額為17.31億元，同比增加76%；增值服務營業額為28.07億元，同比增加11%；廣告營業額為19.98億元，同比增加20%。
嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿先生表示，公司日均活躍用戶數達1.07億，月均活躍用戶數則以3.68億刷新歷史記錄。2025年用戶的平均年齡達26歲，該群用戶不僅保持高度參與，更展現出不斷增強的消費力。用戶的日均使用時長達到了新高的108分鐘，月均付費用戶數亦達到3,200萬的歷史新高。公司將乘勢而上，通過提供更高效、更優質的商業化解決方案持續釋放社區潛力。
截至收市，嗶哩嗶哩跌1.958%，收市價報140元，成交金額5.83億，成交量4.16百萬。