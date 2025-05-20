嗶哩嗶哩首季經調整轉賺3.6億人幣 移動遊戲營業額同比增76%



嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿先生表示，公司日均活躍用戶數達1.07億，月均活躍用戶數則以3.68億刷新歷史記錄。2025年用戶的平均年齡達26歲，該群用戶不僅保持高度參與，更展現出不斷增強的消費力。用戶的日均使用時長達到了新高的108分鐘，月均付費用戶數亦達到3,200萬的歷史新高。公司將乘勢而上，通過提供更高效、更優質的商業化解決方案持續釋放社區潛力。



截至收市，嗶哩嗶哩跌1.958%，收市價報140元，成交金額5.83億，成交量4.16百萬。