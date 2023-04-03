嗶哩嗶哩｜B站內容創作者爆停更潮　傳不滿平台收益減少　股價半日跌逾5%

內地影片平台嗶哩嗶哩（BiliBili）（9626），近日傳出多位內容創作者宣布暫時停止更新，據了解，多人疑不滿平台收益減少。該股今（3日）半日跌逾5%，中午收報179元。
傳不滿平台收益減少
內媒報道，有大部份「Up主」（內容創作者）表示，「B站」平台收益減少，收支難以平衡，故導致停止更新影片創作。事件更引致「B站UP主發起停更潮」一詞，近日衝上內地微博熱搜。
內媒訪問多位「B站」Up主，其中一位叫「不吃草椒的貓醬」的Up主稱，「B站」自去年調整內部激勵機制以來，Up主所得到的平台收益越來越少，一般Up主也不指望通過B站賺錢。
「不吃草椒的貓醬」說：「差的作品沒收入，好的作品收入對不起付出，激勵調整後的總收入相比之前下降了超過30%。」、「停更的主要原因的確是賺不到錢，而且是比前幾年更賺不到錢。」
據報部分人收入較高位跌9成
據了解，Up主從「B站」獲得的收益來源分為兩部分，一部分與影片投稿相關，包括打卡挑戰、視頻創作激勵等項目；另一部分與廣告和帶貨推廣相關，包括廣告分成、帶貨、花火商單等項目，除此之外還有類似打賞形式的粉絲「充電」。
但自去年開始，「B站」多次變更UP主創作激勵規則，大量UP主在社交平台稱收入減少，甚至有UP主稱收入最高減少了90%。
有Up主舉例指，此前在「B站」10萬播放的影片最多獲1,600人民幣，但在改版後，擁相同數據表現的新視頻收入降低了40%以上。