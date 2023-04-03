嗶哩嗶哩｜B站內容創作者爆停更潮　傳不滿平台收益減少　股價半日跌逾5%

內地影片平台嗶哩嗶哩（BiliBili）（9626），近日傳出多位內容創作者宣布暫時停止更新，據了解，多人疑不滿平台收益減少。該股今（3日）半日跌逾5%，中午收報179元。

傳不滿平台收益減少

內媒報道，有大部份「Up主」（內容創作者）表示，「B站」平台收益減少，收支難以平衡，故導致停止更新影片創作。事件更引致「B站UP主發起停更潮」一詞，近日衝上內地微博熱搜。

內媒訪問多位「B站」Up主，其中一位叫「不吃草椒的貓醬」的Up主稱，「B站」自去年調整內部激勵機制以來，Up主所得到的平台收益越來越少，一般Up主也不指望通過B站賺錢。

「不吃草椒的貓醬」說：「差的作品沒收入，好的作品收入對不起付出，激勵調整後的總收入相比之前下降了超過30%。」、「停更的主要原因的確是賺不到錢，而且是比前幾年更賺不到錢。」