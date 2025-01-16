嘉信理財：美國年內謹慎減息 料1至2次 美股波動加劇

Jeffrey Kleintop續指，儘管美國和中國兩大經濟體的經濟增長今年預計放緩，但其他國家情況將會有所改善，從而抵銷潛在衰退影響，今年全球國內生產總值(GDP)將與去年相約，穩定增長3%。他亦預計盈利將會改善，在央行減息加成下，估值上升或會提高MSCI歐澳遠東指數中國際已發展類別股票的回報。

市場觀望特朗普上任後經濟走勢，嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示，美國加徵關稅前景，帶來通脹上行風險，預計聯儲局將採取更謹慎減息步伐，年內料減息1至2次，利率最終處於3.5至4厘之間。

標指料年均增長 5.3%

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，美股今年整體表現向好，但預料波動較大，現時市場處於相對健康的位置，標普500指數穩高於其50日和200日移動均線，今年全年預計平均增長5.3%。當中尤其睇好金融及通訊板塊，而非必需消費板塊或跑輸大市。他指，通訊股主要受益網絡廣告業績增長，金融股則仍受惠於美國高息環境。

嘉信理財香港理財顧問郭明燊表示，今年債券將對股市表現產生較大影響，特別是若通脹變得更居高不下及不穩定。去年下半年，標普500指數變化與10年期國債收益率之間的滾動一年相關值回升至近乎零，這對股市無疑是正面消息。