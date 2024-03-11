嘉禾院線｜橙天嘉禾否認出售港台星戲院業務　股價回吐25%(更新)

《彭博社》周四（7日）引述消息報道，橙天嘉禾（1132）考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值，並與顧問就可能的撤資事宜進行合作，並與潛在投資者進行了接觸。報道又稱，橙天嘉禾亦可能考慮出售在香港的電影院，具體取決於投資者的反應。不過，周五（8日）收市後，橙天嘉禾發通告否認傳聞。

截至3月11日開市，橙天嘉禾股價回吐，現跌逾25%，報0.049元，成交額133萬。

橙天嘉禾澄清沒有賣盤消息

橙天嘉禾表示，知悉有關可能出售集團新加坡、台灣及香港業務的新聞及媒體報道，及近期公司股份股價及成交量上升。董事會謹此澄清，儘管董事會不斷評估可能為集團帶來的各種戰略機遇， 但現時並無考慮關於出售集團業務的任何具體方案。