嘉禾院線｜橙天嘉禾否認出售港台星戲院業務　股價回吐25%(更新)

《彭博社》周四（7日）引述消息報道，橙天嘉禾（1132）考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值，並與顧問就可能的撤資事宜進行合作，並與潛在投資者進行了接觸。報道又稱，橙天嘉禾亦可能考慮出售在香港的電影院，具體取決於投資者的反應。不過，周五（8日）收市後，橙天嘉禾發通告否認傳聞。
截至3月11日開市，橙天嘉禾股價回吐，現跌逾25%，報0.049元，成交額133萬。
橙天嘉禾澄清沒有賣盤消息
橙天嘉禾表示，知悉有關可能出售集團新加坡、台灣及香港業務的新聞及媒體報道，及近期公司股份股價及成交量上升。董事會謹此澄清，儘管董事會不斷評估可能為集團帶來的各種戰略機遇， 但現時並無考慮關於出售集團業務的任何具體方案。
公司又指，除公佈所披露者外，董事會確認並不知悉有關股價或成交量變動的任何原因，或任何內幕消息。
【3月11日更新】
討論仍處於初步階段
消息人士表示，其他影院運營商和投資公司已經表現出了初步興趣，但目前有關討論仍處於初步階段。橙天嘉禾沒有回應。
1970年創立 香港華語片發行市場佔重要席位
據橙天嘉禾去年中期業績報告指，集團預期繼續於香港、新加坡及台灣開設新戲院，並已計劃未來兩年於該等地區開設4間新戲院。截至去年6月底，橙天嘉禾在香港以嘉禾院線為品牌在本地經營10家影城合共37塊銀幕。
根據介紹，橙天嘉禾於1970年創立，自成立以來已製作及投資逾600部電影，目前為唯一一家經營業務遍佈香港、新加坡及台灣的連鎖院線，電影庫有超過140部電影，於香港華語片發行市場佔有重要席位。
集團近年積極增購電影版權，至今取得約45部電影影片發行權，包括 《千機變》、《無間道3》、《頭文字Ｄ》、《新警察故事》、《寶貝計畫》及《門徒》等。