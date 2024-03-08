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財經
2024-03-08 11:12:00

嘉禾院線｜橙天嘉禾據報擬售港台星戲院業務　股價曾升逾85%(更新)

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橙天嘉禾在香港以嘉禾院線為品牌在本地經營10家影城合共37塊銀幕。(橙天嘉禾網站)

橙天嘉禾在香港以嘉禾院線為品牌在本地經營10家影城合共37塊銀幕。(橙天嘉禾網站)

《彭博社》周四（7日）引述消息報道，橙天嘉禾（1132）考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值，並與顧問就可能的撤資事宜進行合作，並與潛在投資者進行了接觸。報道又稱，橙天嘉禾亦可能考慮出售在香港的電影院，具體取決於投資者的反應。

截至3月8日上午11時許，橙天嘉禾股急升，暫報0.078元，飆升85%。

【3月8日更新】

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討論仍處於初步階段

消息人士表示，其他影院運營商和投資公司已經表現出了初步興趣，但目前有關討論仍處於初步階段。橙天嘉禾沒有回應。

1970年創立 香港華語片發行市場佔重要席位

據橙天嘉禾去年中期業績報告指，集團預期繼續於香港、新加坡及台灣開設新戲院，並已計劃未來兩年於該等地區開設4間新戲院。截至去年6月底，橙天嘉禾在香港以嘉禾院線為品牌在本地經營10家影城合共37塊銀幕。

根據介紹，橙天嘉禾於1970年創立，自成立以來已製作及投資逾600部電影，目前為唯一一家經營業務遍佈香港、新加坡及台灣的連鎖院線，電影庫有超過140部電影，於香港華語片發行市場佔有重要席位。

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