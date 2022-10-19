嘉能可據報已向LME交付大量俄羅斯鋁材

當美國正醖釀禁止進口俄羅斯鋁材之際，《路透社》最新引述兩名知情人士報道，大宗商品交易商嘉能可已（Glencore）向倫敦金屬交易所（LME）位於韓國光陽的註冊倉庫交付大量原產於俄羅斯的鋁材。另一位直接知情的消息人士稱，交付給光陽倉庫的鋁由俄鋁（Rusal）（486）生產。俄鋁股價無大波動，最新微升0.2%，持續低位徘徊，成交疏落。

俄鋁據報在2020年4月同意簽訂長期合同，向在倫敦上市的嘉能可供應690萬噸鋁材，其中34.5萬噸定於2020年交付，2021年至2024年期間每年交付約160萬噸。

港交所（388）旗下的LME曾於9月29日證實，正考慮禁止俄羅斯金屬材料進入其倉庫，但截至當時尚未做出決定。俄鋁在本月初回應稱，禁止俄羅斯金屬進入該交易所倉庫沒有依據。俄鋁當時表示，禁令若實施，恐對該市場產生長期負面影響，增加該交易所某些非俄羅斯產金屬過度集中的機會率，並加大價格和溢價的波動幅度。