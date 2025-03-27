嘉華少賺58% 派息削逾四成 股價曾挫半成

集團去年物業銷售收入64.54億元，多20.1%，主要來自南京嘉璟峰、廣州嘉云匯、香港嘉峯匯及嘉熙的物業銷售；租金收入6.43億元，多0.9%，主要來自上海嘉華中心的租金收入；酒店營運收入9,066.7萬元，跌1.8%。

專注中港一線城市投資機會

展望今年，集團指全球經濟環境預計將持續面臨挑戰，增長動力不足將繼續對主要經濟體構成壓力。然而，內地經濟在內循環框架下的正面趨勢正逐步顯現。預計美國聯儲局將放緩降息步伐，而中國的貸款利率預期將趨於穩定。儘管環境充滿挑戰，但內地和香港均顯現經濟穩定跡象，房地產市場穩定發展的趨勢仍在延續。集團將繼續致力於提供優質產品，保持良好品牌形象，並嚴謹實行成本及項目管理。集團又指，將繼續專注於香港及內地一線城市的優質項目，積極尋求投資機會，為把握市場復甦做好準備