嘉里物流半年核心多賺半成 未擬回購 考慮併購

嘉里物流(636)公布6月底止半年核心純利按年增5%，至6.06億元，純利億元，升1.3倍，包括已終止經營業務產生的2.41億元溢利；收入升10%，至254.32億元；中期股息每股10仙，多1仙。在綜合物流業務方面，集團上半年溢利下降3%，至6.93億元，主要由於經濟復甦緩慢及本地需求持續疲弱，導致中港內地等主要市場業務下滑，當中單計香港溢利下跌11%，主要由於旅客及本地市民改變消費模式令本地消費下跌，特別是餐飲降幅最顯著。

香港綜合物流溢利明顯下跌

集團首席財務主管鄭志偉表示，香港綜合物流即使撇除去年同期的政府補貼因素，溢利仍跌6%，惟強調表現仍跑贏同業，惟相信下跌情況在下半年仍會持續，料全年仍有低單位數下跌。行政總裁張炳銓又指，綜合物流業務上「都幾多同行有困難」，嘉里物流亦困難但方向正確，並相信可在部分同業退出下增加市場份額。

海運第四季情況仍未明朗

張炳銓又指，下半年為空運傳統旺季，至於海運估計第三季理想，但第四季則不明朗，原因包括加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司員工大罷工、紅海危機及美國大選等，均會影響第四季部署，目前情況仍未明朗。