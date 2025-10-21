四中全會開幕 恒指彈611點 中港成交齊縮 觀望氣氛濃

中美貿易憧憬轉暖，加上內地上季經濟增長對辦，港股如預期昨反彈611點或2.4%，至25,858點。內地四中全會昨開幕，中港成交均見淡靜，港股成交額按日大縮24%，至2,391.6億元；A股滬深兩市合共成交額只有1.74萬億元人民幣，按日少約一成，並創逾2個月來最低，反映市場觀望氣氛濃，氣氛並有機會保持至本周四會議閉幕。

恒指昨高開後橫行，全日高低波幅只有202點，連續5個交易日受制於50天線(昨處25,887點)；恒生科技指數則升3%或172點，報5,933點。A股亦造好，上證綜合指數報3,863點，漲24點或0.6% ;深成指及創業板則分別升1%及2%。