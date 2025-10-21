四中全會開幕 恒指彈611點 中港成交齊縮 觀望氣氛濃

中美貿易憧憬轉暖，加上內地上季經濟增長對辦，港股如預期昨反彈611點或2.4%，至25,858點。內地四中全會昨開幕，中港成交均見淡靜，港股成交額按日大縮24%，至2,391.6億元；A股滬深兩市合共成交額只有1.74萬億元人民幣，按日少約一成，並創逾2個月來最低，反映市場觀望氣氛濃，氣氛並有機會保持至本周四會議閉幕。
恒指昨高開後橫行，全日高低波幅只有202點，連續5個交易日受制於50天線(昨處25,887點)；恒生科技指數則升3%或172點，報5,933點。A股亦造好，上證綜合指數報3,863點，漲24點或0.6% ;深成指及創業板則分別升1%及2%。
科技股再領升，網易(9999)昨漲5.2%，為表現最好藍籌，阿里巴巴(9988)亦漲4.9%，百度集團(9888)及騰訊控股(700)則齊齊升逾3%。另外，在國際金價於歷史高位徘徊之際，金股普遍受壓，紫金黃金國際(2259)大挫5.3%，山東黃金(1787)失5.8%，招金礦業(1818)亦挫3.3%。
瑞銀料會議無驚喜 恒指看25300
瑞銀投資銀行亞太區研究部助理總監陳志立表示，恒生指數當前水平比過去10年的平均估值高出0.6個標準差，但因科網公司組合變大及重估，因此認為相關估值合理，該行將恒指目標維持在約25,300點。針對四中全會預測，陳志立料市場無重大驚喜，整體對香港本地影響有限，但可以關注科技推動和內地消費刺激的影響。
聚水潭暗盤每手賺1140
新股方面，中國電商SaaS ERP提供商聚水潭(6687)今日掛牌，三大暗盤交易場昨齊齊升逾三成，輝立暗盤收報42元，較上市價30.6元高11.4元或37.3%，一手100股，帳面賺1,140元。另外，4隻新股昨同日起招股，分別為內地工程機械製造商三一重工(6031)、從事連接及數據傳輸設備的劍橋科技(6166)、人工智能應用解決方案供應商滴普科技(1384)及內地茶葉供應商八馬茶業(6980)。