四企配股｜今年開局3日累飆千三點 重奪二萬一 即現抽水潮

恒生指數昨一度再飆603點，至21,396點，收市升幅收窄至259點或1.3%，報21,052點，連升4日，累漲1,311點，重越二萬一大關；國企股指數報7,172點，漲106點或1.5%；恒生科技指數報4,494點，揚67點或1.5%。主板成交額1,742億元，為約1個月最多。阿里巴巴(9988)及美團(3690)領升，前者一度高見103.8元，約半年來首次重返「紅底股」，惟收市升幅收窄至3.3%，報99.6元，貢獻大市56點；後者揚5.2%，推升71點，兩股合共貢獻大市127點或一半升幅。

港股在2023年開局3日氣勢如虹，恒生指數昨一度再飆逾600點，收市升幅收窄但仍守住二萬一大關，累計今年3個交易日已進帳1,271點。不過大市持續急反彈之際，企業卻趁機會抽水，短時間內已有4企業配股集資，合共抽水近50億元。

濠賭股破頂後回吐

通關在即，不過濠賭股接連破頂後回吐。美高梅中國(2282)、銀河娛樂(027)及金沙中國(1928)曾創52周新高，惟美高梅收市倒跌1%；銀娛挫2.5%；金沙跌0.9%。相反，同為通關受惠股的內地餐飲股持續造好，海底撈(6862)大升4.3%，九毛九(9922)飆5.2%，呷哺呷哺(520)亦漲1.9%。

港股通續吸資，滬深合共淨買額32.99億元，上海佔17.9億元，深圳佔15.09億元。內地投資者以撈底為主，公布配股後下挫3%的錦欣生殖，兩地淨吸資2.4億元；主席遭「斬倉」的鼎豐集團汽車(6878)亦吸約4億元，惟今日復牌再瀉28%。

海通：港股今年可錄高單位數回報

海通國際環球資產管理部主管王勝祖向媒體表示，港股已連續3年負回報，一直處超賣情況，近日的反彈只是技術性回調，仍未反映基本因素轉佳的利好，預計今年可錄高單位數回報。對於本港即將通關，他指初期或對本地新冠肺炎疫情帶來壓力，但宏觀及政策面看是利大於弊，有利本地旅遊、消費及投資的增加。