四大新能源車企 3間上月銷售按月報跌

小鵬上月共交付智能電動汽車 11145 輛 小鵬汽車(9868)公布上月共交付智能電動汽車11,145輛，按年增長1%，按月增長4%。於7月總交付量中，1,459輛為小鵬X9。自今年1月上市以來，小鵬X9的累計交付總量14,602輛，首7個月交付了63,173輛智能電動汽車，按年多20%。 集團又表示，上月XNGP城區智駕月度活躍用戶滲透率達84%。集團預計，到今年第四季度，XNGP計劃提供「門到門」的智能駕駛體驗，解決智能駕駛中存在的當前差距，例如高速公路上的ETC收費站、停車場、U型轉彎、環形交叉路口、園區內部道路和狹窄路徑等。另外自本月1日起，智能純電掀背轎跑小鵬MONA M03的首批展車將會陸續抵達全國的小鵬汽車展廳。 小鵬汽車今日收報31元，跌1.35元或4.2%。

比亞迪新能源汽車產量降 6% 比亞迪(1211)公布，上月新能源汽車產量320,852輛，按年增加17.8%，按月下降6.1%；銷量342,383輛，按年增加30.6%，按月微增0.2%。其中，海外銷售共計30,014輛，按月增加11.2%。累計首7個月，比亞迪累計新能源汽車產量195.29萬輛，累計銷量195.53萬輛，按年分別增加26.2%及28.8%。比亞迪報226.8元，失1.2元或0.5%。

蔚來上月交付量按月少 3.4% 蔚來集團(9866)公布上月交付20,498輛汽車，按年多0.2%，按月少3.4%，當中包括11,964輛高端智能電動SUV以及8,534輛高端智能電動轎車。累計年初至今交付107,924輛汽車，增長43.9%。截至2024年7月31日，蔚來汽車累計交付量達557,518輛。 蔚來指，上月27日舉辦了「NIO IN 2024蔚來創新科技日」，進一步完善和深化了其對智能電動汽車技術創新的體系化思考，並在活動中發布了在多個領域的重磅技術突破，包括5納米智能駕駛芯片、整車全域操作系統、基於AI底層能力打造的智能系統、智能駕駛世界模型，及互聯互通技術。 蔚來昨報34.35元，失1.1元或3.1%。

理想創月交付量歷史新高 理想汽車(2015)公布，上月交付新車51,000輛，創月交付量的歷史新高，同比增長49.4%，按月多6.8%。累計今年首7個月共計交付239,981輛。截至2024年7月31日，理想汽車累計交付873,345輛。截至上月底，理想在全國已有487家零售中心，覆蓋146個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心411家，覆蓋220個城市。理想汽車在全國已投入使用701座理想超充站，擁有3,260個充電樁。 理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想L6延續強勁表現，月交付量連續突破兩萬輛，成為20萬元至30萬元價格區間的「爆款」產品。上月5日「理想汽車2024智能駕駛夏季發布會」以來，用戶對智駕技術的關注和認可顯著提升。自5月無圖NOA體驗開啟後，門店NOA試駕佔比實現近翻倍增長，搭載無圖NOA功能的AD Max車型訂單量大幅增加。此外，理想汽車基於端到端模型、視覺語言模型(VLM)和世界模型的全新自動駕駛技術架構，在7月底開始向千人規模的測試用戶推送。 理想汽車報75.85元，失0.85元或1.1%。

吉利今年銷量累計升 36% 吉利汽車(175)公布7月合計銷量按年升13%，至15.08萬輛，今年累計升36%至110.65萬輛。其中旗下極氪7月銷量按年增30%，至1.57萬輛，今年累計升89%，至10.35萬輛。出口方面，集團上月出口3.24萬輛，增65%，今年累計增67%，至22.98萬輛。吉利今日收報8元，升0.04元或0.5%。