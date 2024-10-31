四大行季績 農行跑出 淨利息收入合共縮3%

四大國有內銀昨齊公布季績，以農業銀行(1288)上季純利增5.88%最亮麗，至784.8億元(人民幣，下同)；同時農行四大內銀中，季度淨利息收入唯一力保增長的內銀，上季錄1,469.48億元，按年多2.6%。累計首3季計，農行純利升3.38%，至2,143.72億元，亦較其他三行不足1%升幅高。

上季淨利息收入收入收縮最大為中國銀行(3988)，季度收入少8.2%，至1,092.37億元；建設銀行(939)及工商銀行(1398)則分別減少7.4%及1.1%。四大行合計，上季淨利息收入5,637.25億元，共減少3.3%；至於四行的淨利息收益率則介乎1.41%至1.52%，以建設銀行最高，中行最低。