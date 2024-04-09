四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」　內地餐飲攻港熱潮持續

內地餐飲攻港熱潮持續，除多間火鍋店相繼在港開分店，最新以椰子雞煲作主打的「四季椰林」雞煲店亦進軍旺角商場，開業日子則未有公布。

四季椰林香港分店前身為意粉屋 據了解，「四季椰林海南椰子雞」將於旺角東開設香港首店，選址於旺角東MOKO商場4樓402至403號舖，該舖前身為意粉屋（The Spaghetti House）。 至於該店門外現時有圍板，板上寫有「全國椰子雞火鍋領導品牌香港首店」、「不加1滴水，4個椰子一鍋湯」等字句，開業日子則未有公布。 據該店官網寫道，「四季椰林海南椰子雞」全國直營門店超過60家，在深圳亦擁有超過30間分店。根據多個內地社交平台的用戶表示，多間分店都需等候超過一個多小時才能用餐。