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財經
2024-04-09 15:55:00

四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」　內地餐飲攻港熱潮持續

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四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(網上圖片)

四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(網上圖片)

內地餐飲攻港熱潮持續，除多間火鍋店相繼在港開分店，最新以椰子雞煲作主打的「四季椰林」雞煲店亦進軍旺角商場，開業日子則未有公布。

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四季椰林香港分店前身為意粉屋

據了解，「四季椰林海南椰子雞」將於旺角東開設香港首店，選址於旺角東MOKO商場4樓402至403號舖，該舖前身為意粉屋（The Spaghetti House）。

至於該店門外現時有圍板，板上寫有「全國椰子雞火鍋領導品牌香港首店」、「不加1滴水，4個椰子一鍋湯」等字句，開業日子則未有公布。

據該店官網寫道，「四季椰林海南椰子雞」全國直營門店超過60家，在深圳亦擁有超過30間分店。根據多個內地社交平台的用戶表示，多間分店都需等候超過一個多小時才能用餐。

 

內地餐飲攻港熱潮未止

自去年開始，內地餐飲品牌攻港熱潮未止，其中包括「蜜雪冰城」、「木屋燒烤」、「和府撈麵」、內地零食店「不二同學」，亦有來自北京的高級火鍋店「新京熹」，上月也有內地麵包西餅店「彩蝶軒」插旗。

而攻港的內地餐飲品牌亦擬部署來港上市，其中「蜜雪冰城」於今年1月已向港交所申請主板上市「和府撈麵」亦計劃最快2024年在香港IPO，集資規模1億至2億美元（折合約7.8億至15.6億港元）。

四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博) 四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博) 四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博) 四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博) 四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博) 四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博) 四季椰林雞煲店進軍旺角聲稱「不加1滴水」，內地餐飲攻港熱潮持續。(四季椰林微博)
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