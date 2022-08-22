四川限電延長5天 部份地區高温超40度滬外灘熄燈

上海市政府昨日發布通告稱，為貫徹落實《2022年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，本月22日至23日，暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆），要求各有關單位遵照執行。（資料圖片）

內地電力供應情況惡化，四川據報延長工業限電停產期至本周四（25日）深夜，並在昨日（21日）首次啟動最高級別的能源供應保障一級（紅色）應急響應，以先中央、後地方，先生活、後生產等原則進行電力調度及保供。

這是當地今年初印發《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》以後，首次啟動最高級別的應急響應（級別從高到低分別為一級、二級、三級、四級）。

按規定，應急響應生效後，會以先中央、後地方；先重點、後一般；先安全、後生產；先生活、後生產等原則進行能源供應。在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等4方面調度上，電力工作組立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域需求；組織未受影響電力的生產企業，按最大產能組織生產、協調外部資源進行保供。