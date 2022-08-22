四川限電延長5天 部份地區高温超40度滬外灘熄燈

內地電力供應情況惡化，四川據報延長工業限電停產期至本周四（25日）深夜，並在昨日（21日）首次啟動最高級別的能源供應保障一級（紅色）應急響應，以先中央、後地方，先生活、後生產等原則進行電力調度及保供。
這是當地今年初印發《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》以後，首次啟動最高級別的應急響應（級別從高到低分別為一級、二級、三級、四級）。
按規定，應急響應生效後，會以先中央、後地方；先重點、後一般；先安全、後生產；先生活、後生產等原則進行能源供應。在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等4方面調度上，電力工作組立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域需求；組織未受影響電力的生產企業，按最大產能組織生產、協調外部資源進行保供。
四川限電停產原定在上周六結束，內媒報道，省政府已下令把全省工業限電停產的期限，延長至25日深夜。
上海今、明兩日亦會關閉黃浦江外灘等地區景觀照明
在上海，市政府昨日發布通告稱，為貫徹落實《2022年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，本月22日至23日，暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆），要求各有關單位遵照執行。
中央氣象台已連續10天發布高溫紅色預警，預計四川至浙江的長江流域一帶，出現35度至39度高溫天氣，部分地區最高氣溫可達40度以上。
中央氣象台預計氣溫或高達40度以上的地區,包括陝西南部、四川東部、重慶、湖北、湖南中北部、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地的部分地區。