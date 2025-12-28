四新股跌穿招股價 曾俊華憂市場「出奇樂觀」 呼籲：2026謹慎行事

本港上周一(22日)有四隻新股首日掛牌，全部跌穿招股價，目前跌幅介乎24%至近50%。針對市況，前財政司司長曾俊華今日(28日)於個人社交平台發文指，市場上不時聽到一些相當「樂觀」的言論，指稱今年香港金融市場表現亮麗、新股市場異常暢旺。不過他本人傾向保守審慎的態度。又指4隻新股於上市首日掛牌後即跌穿招股價，且跌幅相當顯著，不禁「令人皺眉」，反問是否在某些環節存在疏忽，或準備工作不足？

另外，針對早前證監會聯同港交所，致函信予新股保薦人，提醒近期新上市申請質量下滑及部份存在不合規行為，曾俊華認為情況值得留意，他強調香港國際金融中心地位得來不易，全賴前人數十年的努力，警告「呢個地位，一唔小心，都可以毀於一旦。」曾俊華最後又提醒，新一年所有人都宜謹慎行事，認為保守一點並非壞事。