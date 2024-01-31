四月退任｜觀察4年 陳啟宗交棒陳文博

再有藍籌大孖沙交棒！恒隆地產(101)昨宣布，今年74歲的陳啟宗4月股東大會後將退任恒隆系董事長、執行董事及執行委員會主席，並委任副董事長陳文博，即是陳啟宗兒子為董事長及執行委員會主席。陳啟宗指，2014年前並沒有打算由家族成員接任，「無啱嘅人寧願搵外面人好過自己人」，但觀察陳文博4年，與董事會商討後認為他有能力接班才決定逐步交棒。

陳啟宗昨在業績記者會上強調身體沒問題，只希望有更多個人時間和空間，去年已提出退休。他表示，集團培養「接班人」超過10年，結果與預期吻合，「希望見到嘅都見到了」，但笑言自己「唔會完全唔見咗，自己是一個比較active(活躍)嘅人，會喺公司保留小辦公室，有需要可以搵我，無需要我都會活得好快樂，自己會睇多啲書、去多啲旅行，生活仲係多姿多彩。」他又指，相信繼任人陳文博和行政總裁盧韋柏有很大的自由度，去為公司做最好的事。

41歲的陳文博於2010年加入恒隆，2016年獲委為執行董事，並於2020年出任副董事長。對於在經濟不明朗下接棒，他指有挑戰才有機會累積經驗，「如果在Blue Sky大晴天下交接反而無咁多機會去學習」，強調集團目前在走正確的發展方向，未來工作方式及公司策略不會有大改變，又感謝父親多年來指導。陳啟宗則指，何時交棒都會有挑戰，「如果唔係今日，聽日點樣又邊個會知？所以擇日不如今日」。

籲勿對內地過分悲觀 倡南沙置業

談到生意環境艱難，陳啟宗指現在是「保本保命嘅時候，不是大發展嘅時候，尤其唔好犯重大資本支出嘅錯誤」。對於內地經濟，他則認為不要過分悲觀，並憶述早前有兩位對熟悉內房的朋友擔憂有生之年見不到內地經濟好轉，他坦言對這看法「大吃一驚，我覺得世界之所以有人有機會賺錢，就是因為有像他們那樣的人」，並引述一句說話指：「當地上都是鮮血，就是你入市的時候」。不過他隨後補充，不認為今年是入市好時機，但當市場極悲觀時，說不定機會回來，「可能見底了」；惟由於今次熊市較複雜，不要太過樂觀的同時，亦不需要無謂悲觀，所以暫時不要行動，惟相信內房市場「總會OK的」。