四銀行成數字人民幣跨境試點行 亞運香港運動員率先體驗數字人幣增值

中銀香港(2388)、中國工商銀行(亞洲)、滙豐銀行及恒生銀行(011)指，成為內地與香港數字人民幣跨境試點項目參與機構之一。並率先為參與杭州亞運中國香港運動員提供數字人民幣轉數快充值服務。

提供多渠道充值方案

中銀香港指，通過金管局牽頭成立的「轉數快」快速支付系統(FPS)和中國人民銀行數字貨幣研究所建設運行的數字人民幣系統的互聯互通，期望可為客戶提供多渠道充值方案，讓香港客戶更方便使用名下不同銀行帳戶資金，便捷地充值不同運營機構的數字人民幣錢包。

為運動員起居及消費提供便利

另外，工銀亞洲指，於國慶日協助杭州亞運會中國香港代表團率先體驗數字人民幣錢包充值及消費，為他們在杭州亞運會期間的起居及消費提供便利，並藉此推廣數字人民幣的跨境應用。該行副行政總裁顧旋指，一直積極推動金融數字化轉型，發展創新金融及跨境服務並拓展至生活各層面，為內地及香港市民提供安全便利的服務。