回應用料質疑 小米現場直播拆車 雷軍：希望外界可以講「公道話」

小米(1810)創始人、董事長、CEO雷軍舉行了2026年第一場直播，為回應外界對造車用料的質疑，工程師拆車現場直播拆解小米YU7，直播時長超四小時，在開播半小時後觀看人數突破100萬人。雷軍表示，集團今年會將更多的精力放在汽車上，交付目標既不能太高亦不能太低，全年交付目標定在55萬輛，冀年底能夠超越這個成績。
針對外界對小米汽車的質疑，雷軍希望社會可以講「公道話」，不要因為流量而去故意誇大事實，他又認為，公平對比應建立在同一檔次基礎上，將20至30萬的小米汽車與100至200萬的車型對標並不合理。雷軍歡迎更多博主拆車進行評測，但希望大家基於真實體驗發聲，既不故意誇大，也不刻意找茬，若對設計、用料有質疑，願提供溝通解釋的機會。
小米汽車副總裁李肖爽亦在直播中回應「小米超強鋼」爭議，他表示，該2200兆帕的超強鋼為集團與王國棟院士團隊，以及育才堂和東北大學聯合研發的一個先進的材料，強度非常高，也是集團小米YU7上面小米汽車率先應用。雷軍補充，該小米超強鋼強度目前是量產車裏面最高的之一。
針對小米一直被批評的「小字」問題，雷軍承應確實為行業陋習，並指小米從現在做起，立刻馬上就改。但是如果把用來合規的一些做法，貼成虛假營銷或者過度營銷的話，這是對小米天大的誤解。
2026交付目標55萬輛
另外，雷軍亦直播中分享了小米最新銷售數據，其中2025年全年小米共計交付41萬輛小米汽車，他個人對成績非常滿意的。而集團將2026年目標定在了55萬輛，希望2026年底能夠超越這個成績。