回應用料質疑 小米現場直播拆車 雷軍：希望外界可以講「公道話」

小米(1810)創始人、董事長、CEO雷軍舉行了2026年第一場直播，為回應外界對造車用料的質疑，工程師拆車現場直播拆解小米YU7，直播時長超四小時，在開播半小時後觀看人數突破100萬人。雷軍表示，集團今年會將更多的精力放在汽車上，交付目標既不能太高亦不能太低，全年交付目標定在55萬輛，冀年底能夠超越這個成績。

針對外界對小米汽車的質疑，雷軍希望社會可以講「公道話」，不要因為流量而去故意誇大事實，他又認為，公平對比應建立在同一檔次基礎上，將20至30萬的小米汽車與100至200萬的車型對標並不合理。雷軍歡迎更多博主拆車進行評測，但希望大家基於真實體驗發聲，既不故意誇大，也不刻意找茬，若對設計、用料有質疑，願提供溝通解釋的機會。