回購｜螞蟻擬回購7.6%股權 被罰逾71億人幣 不明朗因素或消除

阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團計劃向股東回購股份。據內地傳媒報道，擬回購最多7.6%股權，為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金作回購。

根據回購方案，螞蟻將按公司估值，現約785億美元(約6,123億港元)計，相對2020年被迫叫停上市時2,800億美元估值，降低約72%，亦較2018年C輪融資估值時削減約40%。

阿里 ADR 較港再飆升逾半成

至於阿里巴巴上周五本港收市報84.3元，升3.4%或2.8元，成交58億元，市值約1.78萬億元。其美股預託價上周五收報88.61元，較本港收市再漲5.1%。

另外，據中證監日前指，針對螞蟻及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻及旗下機構處以罰款(含沒收違法所得)71.23億元人民幣。