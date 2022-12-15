回顧前瞻｜明年受惠美放慢加息兼中港通關 港IPO回暖 集資額料倍升

臨近年底，市場為今年新股市場埋單計數，其中德勤中國料港交所(388)全球新股市場排名三甲不入，排第四名，僅次上海、深圳和韓國證券交易所。另預期美國放慢加息和中港兩地全面通關，香港明年料有110隻新股上市，共集資約2,300億元，即按年料升34%及1.25倍。

德勤中國資本市場服務部昨發布《中國內地及香港IPO市場2022年回顧與2023年前景展望》報告，截至今年12月底集資總額計，上海、深圳和韓國證券交易所將登上今年全球新股市場排名前三位置。其中內地A股市場今年料有413隻新股及集資5,818億元人民幣，分別跌16%及增8%。上海有153隻新股，募集約3,576億元人民幣，深圳有185隻新股共籌2,093億元人民幣。香港方面，今年料約82隻新股上市，集資約1,020億元，分別瀉15%及69%，因期內欠缺超大型新股數量和融資總額均大幅下跌。