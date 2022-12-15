回顧前瞻｜明年受惠美放慢加息兼中港通關 港IPO回暖 集資額料倍升

臨近年底，市場為今年新股市場埋單計數，其中德勤中國料港交所(388)全球新股市場排名三甲不入，排第四名，僅次上海、深圳和韓國證券交易所。另預期美國放慢加息和中港兩地全面通關，香港明年料有110隻新股上市，共集資約2,300億元，即按年料升34%及1.25倍。
德勤中國資本市場服務部昨發布《中國內地及香港IPO市場2022年回顧與2023年前景展望》報告，截至今年12月底集資總額計，上海、深圳和韓國證券交易所將登上今年全球新股市場排名前三位置。其中內地A股市場今年料有413隻新股及集資5,818億元人民幣，分別跌16%及增8%。上海有153隻新股，募集約3,576億元人民幣，深圳有185隻新股共籌2,093億元人民幣。香港方面，今年料約82隻新股上市，集資約1,020億元，分別瀉15%及69%，因期內欠缺超大型新股數量和融資總額均大幅下跌。
德勤料有5隻特專科技公司上市
德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏指，今年主要受地緣政治和宏觀經濟影響，因預期美國放慢加息和中港全面通關，明年新股數量及集資額將回升。他稱中概股續來港上市，及有更多內地企業以H股形式上市。如推出以人民幣計價股票交易櫃台、將在香港上市的海外公司納入港股通和FINI的監管改革，將有助支持「雙幣雙股」和海外企業及特專科技公司上市。該行料特專科技公司上市制度或明年推出，預期最多5家相關企業在港上市，集資200億至300億元，並料明年將有首隻雙幣(即港元及人民幣)新股面世。
德勤中國資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和料，明年上海科創板將有120至140隻新股，集資3,050億至3,400億元人民幣；深圳創業板有150至170隻新股共籌1,850億至2,100億元人民幣；上海和深圳主板有大約60至80隻新股，共籌1,100億至1,250億元人民幣。
畢馬威中國早前料，截至今年11月底，本港暫有73宗上市，跌24.7%，集資約972億元，按年減70%，預期港集資額將全球排第三，隨著市場情緒回暖，明年將約90宗新股完成上市，多23%，集資額料1,800億元，按年升約1倍。
3新股今首掛 表現參差
3隻新股今日上市，暗盤表現參差。內地領先的辣味休閒食品企業衛龍美味(9985)暗盤最低見9.9元，收報10.34元，較定價10.56元，低0.22元或2.1%，每手200股帳面料蝕44元。該股公開發售超額認購約14倍，一手分配率70%。據輝立交易場顯示，鋁合金汽輪製造商步陽國際(2457)暗盤收報0.4元，較定價0.5元，低0.1元或20%，5,000股帳面恐蝕500元；生物醫藥公司3D Medicines(1244)暗盤收報28.95元，較定價24.98元，漲3.97元或16%，一手500股帳面料賺1,985元。