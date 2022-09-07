回顧展望｜德勤料港今年新股融資躋全球三甲

德勤中國發布今年前三季度內地和香港新股市場回顧，以及兩地市場年全年預測。報告指，據9月底上海證券交易所和深圳證券交易所將繼續位列全球新股融資排名榜的首席和第二位；韓國交易所以完成一間電動汽車電池製造商上市項目，即今年迄今全球最大宗新股，而繼續緊隨其後；港交所(388)則列第四位；杜拜金融市場則取得第五位。

A 股融資額有望再破紀錄

展望第四季，報告指內地將會穩步推進註冊制改革，更多刺激經濟的措施將會落實。由於許多科技和創新企業繼續蜂擁至上海科創板和深圳創業板上市，等候上市和等候獲准上市的公司名單漫長，預料A股市場的新股融資總額有望打破去年所刷下的紀錄。