因應台海局勢加劇 外資大行制定應急方案

在過去數個月，外資行相繼進行壓力測試，以評估一旦市場突然下挫，各金融機構能應對風險的能力，包括評估在貨幣、債券及股票交易方面持倉的風險。雖然金融機構會時常因應不同情況制作的應急方案最終都無需採用，惟局勢緊張下有關應急方案變得更有迫切性。

隨着台海緊張局勢加劇，環球金融機構亦重新評估在大中華地區的業務風險。外媒引述知情人士報道，包括摩根大通、法興及瑞銀在內的多家華爾街大行，在過去數月已動員檢討應急方案以管理風險。同時，環球的保險公司亦放棄為投資於中國大陸及台灣的承造新的保單，而自俄烏爆發戰以來，政治風險保障成本已上升超過6成。

不過，有金融機構高層仍然認為，目前在北亞洲發生軍事衝突的風險仍然低，反而中美之間以牙還牙式的制裁更有可能會阻礙金融及貿易的流通。

制裁有可能會阻礙金融流通

法資的法興目前正評估包括香港在內的大中華區員工總數。瑞銀據報亦已要求其設於台灣的交易部門評估其應急計劃，研究如何降低風險，而其中一種方法是減少對台灣客戶的外匯交易服務。德意志銀行據悉亦在準備及制定應變計劃，使該行在圍繞台灣相關緊急事件時，能迅速調動區域資產及人員。

不過制定應急方案並非易事，尤其是投行高層憂慮這些極端敏感議題或會引起內地政府的反應。有不願具名的歐資私人銀行家表示，這話題在內地屬於禁忌，因此許多銀行家不願舉行正式討論或制訂書面計劃。

議題敏感不願正式討論

波士頓大學教授Mark Williams直言，圍繞美國潛在制裁及中國通過限制資本流動來反擊的政治風險已令風險管理部門忙個不停。這種制裁戰將大幅增加業務經營成本，並促使美國銀行重新考慮其對華戰略。

美國大型銀行高層上周出席國會聽證會時，亦遭到議員們施壓,要求他們回答如果內地對台灣採取軍事行動，會否撤出當地業務。不過有分析指，自中國開放金融以來，高盛、摩根士丹尼等華爾街大行過去投資數以十億美元計的資本增持在華的合資公司股權，又不斷增加人手，直至近期交易萎縮才有所減少，一旦撤資就等於與變臉。